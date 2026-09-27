Campuchia đẩy mạnh phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại

Nhà máy sữa Angkormilk, công ty con của Vinamilk tại Campuchia trang bị nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại (Ảnh: NGUYỄN MẠNH HIỆP)

Trong hội nghị liên ngành mới đây, Hội đồng Kinh tế quốc gia tối cao Campuchia cho biết, cơ quan này đang soạn thảo lộ trình mới cho Chính sách phát triển công nghiệp (IDP) 2026-2035, nhằm chuyển đổi sản xuất từ sử dụng nhiều lao động sang các ngành công nghiệp năng suất cao, dựa trên công nghệ và kỹ năng.

Dự thảo chính sách đặt ra một số mục tiêu chính, bao gồm thu hút đầu tư chất lượng cao hơn và tạo ra các công việc đòi hỏi kỹ năng cao hơn, áp dụng công nghệ cho năng suất cao hơn, mang lại thu nhập cao hơn; duy trì và tiếp tục củng cố cấu trúc công nghiệp của Campuchia để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững dài hạn; phát triển các ngành công nghiệp và lĩnh vực hỗ trợ nhằm nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh rộng hơn; tăng cường khả năng thích ứng môi trường và nâng cao năng lực quản lý.

Các biện pháp được xây dựng dựa trên những trụ cột: Thúc đẩy và hợp tác đầu tư; mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; tăng cường liên kết công nghiệp và địa phương hóa; cải thiện môi trường kinh doanh; phát triển cơ sở hạ tầng cứng và mềm; tăng cường kỹ năng, công nghệ và phát triển thị trường lao động; tăng cường tiếp cận tài chính.

IDP bắt đầu được soạn thảo từ tháng 5/2025, sau đó được đưa ra tham vấn với các bộ và tổ chức liên quan, các đối tác phát triển và khu vực tư nhân. Nhóm công tác cũng nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế để thu thập ý kiến nhằm xây dựng các chính sách cụ thể và thực tế cho phát triển công nghiệp Campuchia.

Theo các chuyên gia, IDP là định hướng phát triển công nghiệp Campuchia trong thập kỷ tới bằng cách giải quyết các thách thức cấu trúc, xây dựng nền tảng công nghiệp cạnh tranh, đa dạng hóa xuất khẩu và tăng cường liên kết giữa đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.

Phát triển công nghiệp sẽ trở nên tập trung hơn bằng cách xác định các ngành nghề Campuchia có lợi thế cạnh tranh. Hoạt động công nghiệp sẽ được triển khai theo các giai đoạn chiến lược, phù hợp hơn với khả năng cạnh tranh thực tế của Campuchia trên trường quốc tế.

Số liệu thống kê cho thấy, trong 3 năm đầu của Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VII, Campuchia đã ghi nhận có hơn 7.000 doanh nghiệp đăng ký mới, trong đó có nhiều nhà máy và cơ sở sản xuất. Điều đó phản ánh sự mở rộng liên tục của khu vực tư nhân, tạo việc làm và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư bất chấp sự bất ổn kinh tế toàn cầu.

Theo Người phát ngôn Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia Sun Mesa, quốc gia này đang hướng tới việc chú trọng thu hút nhiều đầu tư hơn vào sản xuất các sản phẩm có giá trị cao, bao gồm điện tử, thiết bị điện, linh kiện ô-tô và máy móc. Sự chuyển đổi này đòi hỏi đầu tư và phát triển kỹ năng cho lực lượng sản xuất.

Theo đó, thành công thực sự không chỉ đơn giản là có thêm nhiều nhà máy. Tham vọng của Campuchia là có các nhà máy cạnh tranh hơn, doanh nghiệp năng suất hơn, nhiều lao động có tay nghề hơn và công việc chất lượng hơn. Để duy trì đà phát triển sẽ đòi hỏi nỗ lực liên tục nhằm nâng cao kỹ năng, quan hệ lao động, an sinh xã hội và môi trường đầu tư.

Cùng với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thời gian qua, Chính phủ Campuchia cũng nỗ lực xúc tiến thương mại nhằm quảng bá và đưa sản phẩm của nước này đến với người tiêu dùng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hôm 25/9, Bộ Thương mại Campuchia cho biết đã hỗ trợ cho hoạt động quảng bá các sản phẩm chế biến của Campuchia tại khoảng 23.000 siêu thị lớn và cửa hàng tiện lợi nổi tiếng trên toàn thế giới. Hoạt động này nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất, xuất khẩu và doanh nghiệp Campuchia tiếp cận các nhóm khách hàng mới và củng cố vị thế của mình tại các thị trường nước ngoài.

Theo Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Nimul, cơ quan này đặt mục tiêu đa dạng hóa danh mục hàng xuất khẩu và đóng góp vào sự phát triển lâu dài của nền thương mại quốc gia. Mục tiêu của Bộ không chỉ đơn thuần là tăng khối lượng xuất khẩu mà còn là nâng cao thương hiệu và sự hiện diện quốc tế của hàng hóa sản xuất tại Campuchia.

Việc quảng bá các nhà sản xuất địa phương vào mạng lưới bán lẻ và thị trường quốc tế là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ Campuchia mở rộng quy mô hoạt động và tiếp cận với người tiêu dùng toàn cầu. Về phía mình, các doanh nghiệp Campuchia cần phải nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế.

Số liệu thống kê của Bộ Thương mại cho thấy, trong 8 tháng đầu năm nay, Vương quốc Campuchia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 24 tỷ USD ra thị trường nước ngoài, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đối tác thương mại quốc tế chính của nước này là Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Canada, Tây Ban Nha, Indonesia, Hàn Quốc, Anh và Đức.

Sản phẩm công nghiệp xuất khẩu chủ yếu của Campuchia bao gồm hàng may mặc, dệt may, giày dép, đồ dùng du lịch, đồ nội thất, lốp xe, tấm pin mặt trời, xe đạp, thiết bị điện, linh kiện điện tử, phụ tùng ô-tô và thủy sản. Xuất khẩu nông sản chủ yếu là gạo, lúa, hạt điều, sắn, cao-su và thủy sản.