Cận cảnh hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin tại Công viên Mặt trời Quốc gia thuộc tỉnh Kampong Chhnang, miền trung Campuchia. (Ảnh: ADB)

Thông tin từ Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia (MME) cho biết, dự án được hỗ trợ bởi khoản tín dụng trị giá 183 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dành cho Điện lực Campuchia. Dự án bao gồm việc xây dựng thêm hai trạm biến áp mới và nâng cấp cơ sở hiện có.

Mục tiêu chính của dự án là đưa điện mặt trời với tổng công suất hơn 1.100 megawatt (MW), được sản xuất tại huyện Krakor, tỉnh Pursat, vào mạng lưới điện quốc gia. Khi kết nối năng lượng tái tạo với hệ thống điện quốc gia, cơ sở hạ tầng mới này sẽ góp phần cải thiện sự ổn định của lưới điện và giảm thiểu tình trạng mất điện ở các khu dân cư, khu công nghiệp và nông nghiệp.

Bộ trưởng MME Keo Rattanak cho biết, dự án năng lượng sạch trọng điểm trong khu vực ASEAN này sẽ hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Việc cải thiện công suất điện giúp các nhà máy và doanh nghiệp trong khu vực mở rộng, từ đó có khả năng tăng việc làm lên hơn 100.000 lao động trong tương lai gần ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở các tỉnh Pursat, Kampong Chhnang và Kandal.

Hồi đầu năm 2026, Hội đồng Phát triển Campuchia đã phê duyệt một loạt dự án năng lượng tái tạo có tổng trị giá hơn 1 tỷ USD, bao gồm các dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối tại các tỉnh Pursat, Mondulkiri và Stung Treng.

Điện của Campuchia được sản xuất từ các nhà máy thủy điện, năng lượng mặt trời, sinh khối, các nhà máy nhiệt điện than và nhiệt điện chạy dầu. Năm 2025, năng lượng tái tạo chiếm 63% tổng công suất phát điện lắp đặt của quốc gia này, trong khi các nhà máy nhiệt điện than đóng góp 22%, các nhà máy điện chạy dầu chiếm 9%, và 6% còn lại là điện nhập khẩu.

Việc mở rộng nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo thời gian vừa qua phù hợp Kế hoạch tổng thể Phát triển năng lượng giai đoạn 2022-2040 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, trong đó đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% cơ cấu sản xuất điện của quốc gia vào năm 2030.

Theo thống kê, tiêu thụ điện của Campuchia đạt 22.361 gigawatt-giờ (GWgiờ) trong năm 2025, tăng khoảng 12% so với mức 19.972 GWgiờ năm 2024, phản ánh nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất và tiêu thụ hộ gia đình ngày càng tăng. Tính đến cuối năm 2025, có khoảng 96% hộ gia đình trên toàn quốc được kết nối với lưới điện quốc gia.

Theo các chuyên gia, chuyển đổi sang năng lượng sạch có liên quan chặt chẽ đến quá trình chuyển đổi công nghiệp và công nghệ của Campuchia. Đó là những yếu tố quan trọng đối với năng suất, khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư và tạo ra việc làm chất lượng. Trong quá trình đó, Chính phủ Campuchia quan tâm đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế.

Cuối tháng 6/2026, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản tài trợ 115 triệu USD để hỗ trợ chuyển đổi năng lượng bền vững của Campuchia. Theo Giám đốc Quốc gia của WB tại Campuchia Tania Meyer, bằng cách củng cố mạng lưới điện và giúp các doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, dự án này sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi sạch, bảo vệ nền kinh tế khỏi biến động năng lượng toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra việc làm chất lượng.

Ngày 19/11 vừa qua, Campuchia và Liên minh châu Âu (EU) thông báo khởi động một kế hoạch hợp tác nhằm giúp các nhà máy tại Campuchia cải thiện hiệu quả năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành sản xuất trong nước.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (MISTI), thỏa thuận hợp tác được công bố tại Phnom Penh nêu trên tập trung vào lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, giày dép và hàng hóa du lịch. Đây là ngành sản xuất chiếm một phần lớn kim ngạch xuất khẩu của Campuchia và sử dụng một lượng lớn lao động.

Đại diện MISTI cho biết, sự hợp tác này nhằm giúp các nhà máy cải thiện hiệu quả năng lượng, xây dựng năng lực kỹ thuật, áp dụng các phương pháp sản xuất sạch hơn và hiệu quả hơn. Trong khi đó, đại diện EU nhấn mạnh, khi Campuchia chuẩn bị thoát khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển, một ngành công nghiệp bền vững và tiết kiệm năng lượng hơn có thể giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất và đáp ứng những kỳ vọng thay đổi của thị trường.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, Chính phủ Campuchia chủ trương đẩy mạnh nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động, nâng cấp hệ thống đào tạo kỹ thuật để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, tập trung vào đổi mới, nghiên cứu nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, độc lập năng lượng và tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu của Campuchia.