Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen. (Ảnh chụp màn hình)

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia về những kết quả của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 vừa được tổ chức tại Phnom Penh, ông Uch Leang, Quyền Vụ trưởng Nghiên cứu châu Á-châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam, cho rằng Hội nghị lần này là một sự kiện ngoại giao đa phương có ý nghĩa quan trọng đối với Campuchia, không chỉ bởi đây là lần đầu nước này đăng cai hội nghị cấp cao quan trọng nhất của Cộng đồng Pháp ngữ, mà còn bởi sự kiện diễn ra trong bối cảnh trật tự quốc tế có nhiều biến động, cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng, xung đột khu vực kéo dài và các vấn đề an ninh, phát triển ngày càng đan xen.

Theo ông Uch Leang, với Campuchia, việc tổ chức hội nghị hướng tới ba mục tiêu lớn, đó là nâng cao vị thế và vai trò ngoại giao đất nước; khẳng định hình ảnh một quốc gia coi trọng hòa bình, đối thoại và chủ nghĩa đa phương; đồng thời mở rộng hợp tác với cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, văn hóa và chuyển đổi số.

Nhà nghiên cứu Uch Leang, Quyền Vụ trưởng Nghiên cứu châu Á-châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị lần này, học giả Uch Leang nhận định rằng có ba mục đích chính. Thứ nhất, chuyến tham dự thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Cộng đồng Pháp ngữ, tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Thứ hai, Việt Nam thể hiện sự ủng hộ đối với Campuchia trong việc đăng cai hội nghị, qua đó góp phần củng cố quan hệ chính trị, ngoại giao và lòng tin giữa hai nước.

Thứ ba, Việt Nam có thể tận dụng diễn đàn đa phương để mở rộng quan hệ với các quốc gia Pháp ngữ, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số.

Ông Uch Leang cho rằng, Hội nghị Pháp ngữ lần này cho thấy Campuchia và Việt Nam có thể tìm thấy những không gian hợp tác bổ sung ngoài khuôn khổ ASEAN và quan hệ song phương truyền thống. Nếu biết khai thác hiệu quả, Cộng đồng Pháp ngữ có thể trở thành một kênh kết nối hữu ích, góp phần đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác giữa Đông Nam Á với châu Âu và châu Phi.

Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, nhiều cơ quan báo chí Campuchia như Thông tấn xã Campuchia (AKP), Khmer Times, Koh Santepheap Daily, Fresh News, The Phnom Penh Post và Cambodianess đăng tải tin, bài, hình ảnh về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tập trung phản ánh các cuộc tiếp xúc cấp cao, hoạt động tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 và triển vọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Bài viết trên AKP đề cập những thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn công nghệ và đổi mới sáng tạo FrancoTech 2026. (Ảnh chụp màn hình)

AKP dành nhiều tin, bài phản ánh cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen.

Theo hãng thông tấn Campuchia, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen nhiệt liệt chào mừng nhà lãnh đạo Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao sang Campuchia tham dự hội nghị, đồng thời đánh giá chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ song phương và Cộng đồng Pháp ngữ.

AKP cho biết, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình phát triển của mỗi nước, nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và quan hệ biên giới. Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh truyền thống láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia.

Bên cạnh đó, AKP cũng nhắc lại những thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn công nghệ và đổi mới sáng tạo FrancoTech 2026. Trong đó, nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh tiềm năng của tiến bộ khoa học, công nghệ trong việc nâng cao năng lực chung và thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo; kêu gọi tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất, đời sống.

AKP nhấn mạnh không khí thân tình trong cuộc gặp ăn sáng làm việc giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.(Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, hãng thông tấn Campuchia dành sự quan tâm đến cuộc gặp ăn sáng làm việc giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. AKP nhấn mạnh không khí thân tình của cuộc gặp, coi đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và sự tin cậy lẫn nhau giữa ba nước.

Trong khi đó, tờ Khmer Times đăng tải nhiều thông tin về các hoạt động của lãnh đạo Việt Nam, trong đó có cuộc gặp Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Tờ báo có bài phân tích về triển vọng thúc đẩy hợp tác phát triển Việt Nam-Campuchia thông qua khuôn khổ Cộng đồng Pháp ngữ.

Bài viết nhận định sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị không chỉ thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam đối với Cộng đồng Pháp ngữ. Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao Việt Nam góp phần củng cố lòng tin chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị và tạo động lực mở rộng hợp tác thực chất giữa hai nước.

Theo Khmer Times, Việt Nam và Campuchia cần tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực; đồng thời thúc đẩy hợp tác ba bên với các đối tác Pháp ngữ trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm, giáo dục, y tế và công nghệ.

Khmer Times chỉ ra một hướng đi đáng chú ý khác là nghiên cứu xây dựng các chuỗi giá trị Campuchia-Việt Nam-các nước Pháp ngữ, kết hợp thế mạnh về nguyên liệu nông nghiệp của Campuchia, năng lực sản xuất và chế biến của Việt Nam với mạng lưới logistics và thị trường của các đối tác quốc tế. Cũng theo bài viết, những định hướng này sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước vượt ra khuôn khổ trao đổi thương mại truyền thống, hướng tới liên kết chặt chẽ và sâu hơn về sản xuất, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Koh Santepheap Daily đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen. (Ảnh chụp màn hình)

Tờ Koh Santepheap Daily cũng đăng tải loạt hình ảnh về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, qua đó phản ánh không khí hữu nghị, gần gũi trong hoạt động đối ngoại cấp cao. Tờ báo đồng thời đưa tin về cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Việt Nam và Quốc vương Norodom Sihamoni, nhấn mạnh sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác lâu dài.

Tờ Fresh News tập trung phản ánh cuộc gặp giữa lãnh đạo ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, Fresh News tập trung phản ánh cuộc gặp giữa lãnh đạo ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam, nhấn mạnh đây đã trở thành hoạt động có tính truyền thống bên lề các sự kiện quốc tế mà lãnh đạo ba nước cùng tham dự. Theo trang tin này, những cuộc gặp như vậy góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa ba nước láng giềng, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Bài viết trên The Phnom Penh Post. (Ảnh chụp màn hình)

The Phnom Penh Post đưa tin về hoạt động Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu tham quan gian trưng bày của Metfone tại FrancoTech 2026. Các nhà lãnh đạo được giới thiệu về các sản phẩm và giải pháp công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia, qua đó cho thấy sự hiện diện và đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ số và dịch vụ tại đất nước Chùa Tháp.

Bài viết "Các nhà lãnh đạo Pháp ngữ kêu gọi các nước xây dựng năng lực công nghệ AI và công nghệ số của riêng mình" đăng trên Cambodianess. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, Cambodianess dẫn lại những lời kêu gọi của lãnh đạo Việt Nam, Campuchia, Pháp và Canada về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo số. Tờ báo nhấn mạnh đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng số, kỹ năng số và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Những nội dung này được đánh giá có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp các quốc gia Pháp ngữ tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Truyền thông Campuchia cùng chung nhận định, việc tăng cường tiếp xúc cấp cao, mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ và kết nối với các đối tác quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Campuchia hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.