Campuchia chủ động ứng phó tác động của El Nino

Campuchia tích cực phát triển các hồ trữ nước để phục vụ nông nghiệp và ứng phó tác động của El Nino (Ảnh: Khmer Times)

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Campuchia mới đây cho biết, khoảng 1,3 triệu trẻ em Campuchia phải đối mặt các rủi ro liên quan El Nino trong giai đoạn 2026-2027, với hàng nghìn trường học và trung tâm y tế dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Tổ chức này cảnh báo, sự thay đổi chế độ mưa và nhiệt độ tăng có thể gây xảy ra hạn hán nghiêm trọng, lũ lụt và nhiệt độ cực đoan, đe dọa việc tiếp cận nước sạch, thực phẩm, giáo dục và chăm sóc sức khỏe đối với nhiều trẻ em Campuchia nói riêng và khoảng 190 triệu trẻ em ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung.

Là quốc gia Đông Nam Á có bờ biển dài gần 450km và được dự đoán chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng El Nino, thời gian qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia liên tục đề ra những biện pháp cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó El Nino của Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng (MOWRAM) Campuchia, cơ quan này hiện đã thiết lập 6 biện pháp, bao gồm: duy trì hệ thống tưới tiêu và hồ chứa, bảo tồn nguồn nước, bảo trì các trạm khí tượng, chuẩn bị các can thiệp khẩn cấp, nâng cao nhận thức cộng đồng và phối hợp hành động với các tổ chức.

Dữ liệu của MOWRAM cho thấy, tính đến năm 2025, Campuchia vận hành 2.354 hệ thống tưới tiêu có khả năng cung cấp nước cho 2.006.722ha, bao gồm 1.404.791ha lúa mùa mưa, 601.931ha lúa mùa khô và 12.242ha cây trồng hỗn hợp. Trong nửa đầu năm 2026, Campuchia duy trì 1.659 hồ chứa với tổng dung tích 4 tỷ m3.

Để giúp người dân theo dõi thông tin thời tiết được nhanh chóng và thuận tiện, Bộ này đã phát triển ứng dụng di động MOWRAM và hệ thống cảnh báo SMS cho cư dân ở các khu vực dễ bị bão và thiên tai, đồng thời kêu gọi chính quyền và người dân tiết kiệm nước khi mùa mưa kết thúc, mùa khô đến với lượng mưa thấp.

Trong khi đó, ngay từ khi các cơ quan chức năng đưa ra dự báo về sự xuất hiện của El Nino, Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp (MAFF) Campuchia đã kêu gọi cộng đồng nông nghiệp áp dụng các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo vệ an ninh lương thực quốc gia trước kịch bản nắng nóng kéo dài, thiếu nước và hạn hán.

MAFF đã đề ra một số chiến lược ưu tiên cho nông dân nhằm tăng cường khả năng chống chịu. Theo đó, quản lý nước vẫn là trọng tâm hàng đầu. Cộng đồng nông nghiệp cần chú trọng sửa chữa cơ sở hạ tầng tưới tiêu, duy trì các ao và hồ chứa hiện có, đồng thời áp dụng các kỹ thuật tiết kiệm nước như tưới nhỏ giọt.

MAFF nhấn mạnh, sự hợp tác ở cấp cộng đồng là rất quan trọng để bảo vệ kênh đào, suối và lưu vực nước nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước trong suốt mùa khô. Cùng với đó, việc chuyển đổi sang các giống cây trồng chịu hạn và đa dạng hóa vụ thu hoạch sẽ giảm thiểu nguy cơ mất toàn bộ mùa màng trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Về chăn nuôi, MAFF lưu ý các cơ sở chăn nuôi và bà con nông dân về sự cần thiết phải bảo đảm nguồn nước sạch liên tục, khu vực có bóng râm và chuồng trại thông thoáng. Cơ quan này kêu gọi nông dân theo dõi chặt chẽ vật nuôi để phát hiện các dấu hiệu của căng thẳng nhiệt hoặc bệnh tật do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Theo Bộ này, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng tưới tiêu, giống cây trồng, vật nuôi thích hợp và hệ thống cảnh báo sớm vẫn là trọng tâm trong nỗ lực của Chính phủ. Các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với người nông dân để bảo vệ tương lai của ngành nông nghiệp Campuchia trước những thách thức do El Nino gây ra.

Chính phủ Hoàng gia Campuchia hiện đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hồ chứa nước, hiện đại hóa hệ thống tưới tiêu, cải thiện quản lý tổng hợp lưu vực sông và nguồn nước, đồng thời nâng cấp dịch vụ khí tượng để cung cấp cảnh báo kịp thời về thiên tai.

Chính phủ Campuchia và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đang tiến hành một số dự án hợp tác nhằm cải thiện an ninh nguồn nước, bảo đảm nguồn cung đủ cho tưới tiêu nông nghiệp và hỗ trợ phát triển kinh tế trong bối cảnh áp lực khí hậu ngày càng tăng. Qua đó, thực hiện việc bảo đảm đầu tư vào cơ sở hạ tầng tưới tiêu, hệ thống giám sát khí hậu và hiện đại hóa nông nghiệp đi kèm với đào tạo nông dân, sự tham gia của cộng đồng và các cơ chế duy trì bền vững.

Việc tích hợp các yếu tố này giúp nông dân Campuchia thu được lợi ích tối đa và xây dựng một ngành nông nghiệp kiên cường, có thể ứng phó và đứng vững trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.