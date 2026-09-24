Campuchia cho phép báo giới tiếp cận các cơ sở lừa đảo trực tuyến
Trước thềm Hội nghị Quốc tế về Phòng chống Lừa đảo Trực tuyến do Phnom Penh đăng cai, ngày 23/9, Campuchia đã cho phép hàng chục nhà báo trong và ngoài nước tiếp cận các cơ sở lừa đảo trực tuyến đã bị đóng cửa, tạo điều kiện để họ chụp ảnh và quay phim tại những địa điểm này.
Trong chuyến thăm, giới truyền thông đã được đưa đến một sòng bạc lừa đảo đã đóng cửa ở tỉnh Svay Rieng và một cơ sở lừa đảo riêng biệt khác ở tỉnh Prey Veng. Các tang vật bị thu giữ được trưng bày tại cả hai địa điểm bao gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy chủ, camera giám sát, điện thoại di động, thẻ SIM, giấy phép lao động, hộ chiếu và nhiều tài liệu khác.
Mặc dù nhiều cơ sở lừa đảo đã bị triệt phá trong các chiến dịch của Campuchia; tuy nhiên, tội phạm đã thay đổi thủ đoạn, chuyển sang các hoạt động phân tán, quy mô nhỏ, ẩn náu tại các nhà thuê, phòng khách sạn và thậm chí cả trên các phương tiện giao thông.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/campuchia-cho-phep-bao-gioi-tiep-can-cac-co-so-lua-dao-truc-tuyen-a497766.html