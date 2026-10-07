Campuchia chi gần 500 triệu USD ứng phó giá nhiên liệu tăng cao

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại một sự kiện ở Sihanoukville. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 7/10 xác nhận chính phủ nước này đã "bơm" khoản tiền trợ giá trị giá gần 500 triệu USD nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực do đợt bùng nổ giá năng lượng toàn cầu do các cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Phát biểu tại một sự kiện ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Manet cho biết chính phủ đã chi trợ cấp trị giá gần 500 triệu USD để kìm hãm giá nhiên liệu leo thang và ổn định giá điện cho người dân"; đồng thời khẳng định chính sách này sẽ tiếp tục được duy trì chừng nào giá năng lượng thế giới còn ở mức cao.

Gói hỗ trợ tài chính được triển khai thông qua việc bù giá trực tiếp vào biểu giá điện kết hợp với các biện pháp miễn giảm thuế có mục tiêu.

Chính phủ Campuchia đã chủ động giảm thuế nhập khẩu và các khoản thuế phí đối với xăng dầu, đồng thời hạ thuế đối với xe điện (EV), xe lai sạc điện (PHEV), bếp điện cùng các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.

Theo dữ liệu mới nhất do Bộ Thương mại Campuchia công bố cùng ngày, giá bán lẻ xăng thường tại nước này đã chạm mức 5.150 riel (khoảng 1,27 USD)/lít, tăng tới 33,7% so với thời điểm trước khi xung đột Trung Đông bùng phát. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng vọt 46,7%, lên mức 5.650 riel/lít.

Đánh giá về động thái này, ông Thong Mengdavid, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc-Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia, cho biết chi phí năng lượng tăng cao đang trực tiếp đẩy chi phí vận tải và sản xuất trong nước lên ngưỡng nguy hiểm, gây áp lực lạm phát và làm suy giảm sức mua của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với các mặt hàng lương thực và nông sản.

Do trữ lượng dầu khí ngoài khơi vẫn chưa được khai thác thương mại, quốc gia Đông Nam Á này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu.

Việc chính phủ chấp nhận chi ngân sách trợ giá được xem là "đệm đỡ" tài chính then chốt nhằm bảo vệ đời sống người dân và duy trì đà tăng trưởng kinh tế bền vững./.