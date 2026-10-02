Campuchia cấm cờ bạc, cá cược trực tuyến trên toàn quốc

Theo Ban Thư ký Ủy ban Đặc nhiệm phòng, chống lừa đảo trực tuyến (CCOS), sau ngày 30/9, 24 sòng bạc tại các tỉnh Preah Sihanouk, Banteay Meanchey và Svay Rieng đã chấm dứt hoạt động cờ bạc và cá cược trực tuyến.

Các hoạt động bị đình chỉ gồm phát trực tiếp các trò cờ bạc, cá cược bóng đá, xổ số và chọi chim trực tuyến. Các thiết bị, vật tư liên quan cũng đã được tháo dỡ và di dời.

CCOS cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng truy quét, giải tỏa hơn 600 địa điểm bị nghi liên quan lừa đảo trực tuyến trên cả nước. CCOS cũng kêu gọi người dân, các đối tác và tổ chức quốc tế cung cấp thông tin về những địa điểm nghi vấn để phục vụ công tác điều tra.