Campuchia bắt hơn 20.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

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Theo Bộ Nội vụ Campuchia, các đợt truy quét được triển khai với sự phối hợp của lực lượng cảnh sát quốc gia và chính quyền địa phương.

Trong số các nghi phạm bị bắt, 2.637 người đã bị chuyển hồ sơ sang tòa án, trong khi 1.666 người ký cam kết không tái phạm trước khi được trả tự do. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được xử lý.

Song song đó, lực lượng chức năng kiểm tra hơn 28.500 địa điểm, liên quan trên 100.000 cá nhân, đồng thời tiến hành hơn 21.000 lượt kiểm tra trên đường phố. Qua đó, phát hiện thêm nhiều nghi phạm hình sự và 2.340 người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ.

Trong nửa đầu năm, Campuchia đã trục xuất 46.474 công dân nước ngoài, trong đó 16.874 người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều dấu hiệu tội phạm liên quan, gồm buôn người, bóc lột tình dục và rửa tiền.

Chiến dịch tiếp tục được mở rộng trong tháng 8, với 85 trung tâm lừa đảo bị triệt phá, 1.255 nghi phạm bị bắt và hàng trăm người bị trục xuất. Chính quyền đồng thời tăng cường giám sát, xử phạt các cơ sở không tuân thủ quy định, cho thấy quyết tâm siết chặt kiểm soát tội phạm mạng tại quốc gia này.