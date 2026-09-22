Campuchia bắt giữ hơn 20.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Theo ông Touch Sokhak, Phó Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, trong nửa đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã đột kích 488 địa điểm lừa đảo trực tuyến và bắt giữ 20.926 nghi phạm mang 38 quốc tịch. Các đợt truy quét này do Bộ Nội vụ chủ trì, với sự phối hợp chặt chẽ từ Tổng cục Cảnh sát Quốc gia và ban chỉ huy hành chính thống nhất các cấp tỉnh, thành phố.

Trong số những người bị bắt, có 2.637 nghi phạm thuộc 26 quốc tịch đã bị chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử. Ngoài ra, 1.666 cá nhân thuộc 14 quốc tịch đã được trả tự do sau khi ký cam kết không tái phạm. Những trường hợp còn lại hiện đang trong quá trình xử lý theo đúng quy định của pháp luật và các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn.

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra 28.512 địa điểm nằm trong diện quản lý của Nghị định 03, bao trùm hơn 100.000 người. Cảnh sát cũng thực hiện hơn 21.000 cuộc kiểm tra trên đường phố đối với 44.000 trường hợp. Thông qua các chiến dịch này, nhà chức trách đã thu giữ nhiều bằng chứng quan trọng, phát hiện các đối tượng hình sự và tìm thấy 2.340 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp thuộc 20 quốc tịch.

Tính chung trong nửa đầu năm nay, Campuchia đã trục xuất tổng cộng 46.474 người nước ngoài. Đáng chú ý, có tới 16.874 cá nhân thuộc 34 quốc tịch trong số đó có liên quan trực tiếp đến các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Các lực lượng chuyên trách cũng đã giải cứu thành công 30 nạn nhân, bao gồm 25 người bị bóc lột tình dục và 5 người là nạn nhân của tội phạm buôn người.

Trong quá trình phá án, nhà chức trách đã ra lệnh tạm giam 18 nghi phạm và đưa 8 đối tượng khác vào diện truy nã. Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra và lắp đặt 457 camera giám sát tại 201 địa điểm từng bị đột kích, niêm phong hoặc giám sát việc tự nguyện đóng cửa đối với 521 cơ sở vi phạm, đồng thời mở 85 cuộc điều tra liên quan đến hành vi rửa tiền.

Chiến dịch truy quét tiếp tục được đẩy mạnh vào tháng 8 năm 2026. Chỉ tính riêng trong tháng này, lực lượng chức năng đã đột kích thêm 85 trung tâm lừa đảo công nghệ, bắt giữ 1.255 nghi phạm từ 13 quốc gia và trục xuất 574 cá nhân thuộc 11 quốc tịch.

Không chỉ xử lý tội phạm trực tiếp, chính quyền cũng mạnh tay với các vi phạm hành chính có liên quan. Những chủ sở hữu và người quản lý bất động sản không khai báo thông tin người nước ngoài cư trú theo Nghị định 03 đã bị phạt tổng cộng hơn 822 triệu Riel (tương đương khoảng 205.560 USD).