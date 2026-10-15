Campuchia-Azerbaijan cam kết tăng cường hợp tác

Thủ tướng Azerbaijan Ali Asadov (phải) gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Baku ngày 14/10. (Nguồn: Report.az)

Cam kết trên được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Azerbaijan Ali Asadov tại thủ đô Baku.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Azerbaijan của ông Hun Manet và tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 của Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), từ ngày 11-15/10.

Thủ tướng Ali Asadov cho rằng, chuyến thăm tạo thêm động lực để củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Về phần mình, ông Hun Manet đánh giá cao những tiến triển trong hợp tác giữa hai nước và khẳng định Campuchia mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ vì lợi ích chung.

Hai bên nhất trí tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường đào tạo về rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; bảo đảm an ninh năng lượng; cải thiện kết nối giao thông, hậu cần; thúc đẩy chính phủ số và hợp tác an ninh, quốc phòng.

Trước đó, ngày 13/10, Thủ tướng Hun Manet đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Azerbaijan Zakir Hasanov tại Baku. Hai bên khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, huấn luyện quân sự và phát triển kỹ năng chuyên môn cho quân nhân.

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1994, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực then chốt.