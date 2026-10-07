Camimex Group (CMX) rầm rộ gọi vốn gần 700 tỷ đồng, quy mô vượt xa mức vốn hóa

Tiếp cận nguồn vốn ngoại và phát hành trái phiếu lãi suất 11%

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex Group (mã chứng khoán CMX) vừa thông qua nghị quyết triển khai hàng loạt phương án huy động vốn. Cụ thể, doanh nghiệp thống nhất việc vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á với tổng hạn mức 100 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương. Các hình thức cấp tín dụng bao gồm vay vốn và chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, có kèm theo tài sản bảo đảm.

Đáng chú ý nhất trong kế hoạch gọi vốn lần này là khoản vay trị giá 15 triệu USD, tương đương khoảng 390 tỷ đồng từ Proparco. Đây là định chế tài chính phát triển trực thuộc Cơ quan Phát triển Pháp. Theo kế hoạch sử dụng vốn, doanh nghiệp sẽ phân bổ 7 triệu USD để xây dựng hệ thống kho lạnh và 8 triệu USD còn lại bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Khoản vay ngoại tệ này có thời hạn kéo dài 7 năm. Chi phí lãi vay được tính dựa trên lãi suất tham chiếu SOFR kỳ hạn 6 tháng cộng thêm biên độ 4,5%. SOFR là lãi suất qua đêm áp dụng cho các giao dịch vay có bảo đảm bằng trái phiếu Kho bạc Mỹ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh New York công bố. Ghi nhận vào thời điểm cuối tháng 7 năm 2026, SOFR kỳ hạn 6 tháng duy trì quanh mức 3,9%. Áp dụng công thức tính, chi phí vay của doanh nghiệp ước tính rơi vào khoảng 8,4%/năm và chưa bao gồm các rủi ro phát sinh từ biến động tỷ giá. Khoản tín dụng này được thế chấp bằng cổ phiếu CMM do công ty mẹ nắm giữ, các tài sản hình thành từ vốn vay và bảo lãnh từ phía doanh nghiệp.

Ngoài kênh tín dụng, doanh nghiệp cũng thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu ngay trong năm 2026. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và dự kiến đáo hạn vào năm 2029. Tổ chức phát hành áp dụng mức lãi suất cố định 11% cho năm đầu tiên, từ năm thứ hai trở đi lãi suất sẽ được thả nổi theo thị trường. Hội đồng quản trị cũng chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Camimex (mã CMM), đơn vị do tập đoàn mẹ sở hữu 74% tỷ lệ lợi ích, tiến hành tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và phát hành thêm cổ phần. Điều kiện ràng buộc là tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược mới không được vượt quá 50% vốn điều lệ tại công ty con này.

Tổng hợp ba kênh huy động nợ mới, quy mô vốn gọi thêm đạt gần 700 tỷ đồng. Đợt huy động này diễn ra vào thời điểm thị giá cổ phiếu CMX đang giao dịch ở vùng thấp nhất trong vòng 52 tuần. Ghi nhận tại phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu CMX lùi về quanh mốc 4.480 đồng một đơn vị. Với hơn 101,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản này chỉ đạt khoảng 456 tỷ đồng. Mức định giá trên sàn hiện thấp hơn rất nhiều so với giá trị sổ sách của công ty là khoảng 12.440 đồng mỗi cổ phiếu.

Lợi nhuận đi lùi, dư nợ tài chính tiến sát mốc 2.700 tỷ đồng

Nhu cầu bổ sung nguồn lực tài chính xuất hiện khi bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu bộc lộ nhiều khó khăn. Theo dữ liệu tài chính giai đoạn 2021 đến 2025, doanh thu của công ty thường xuyên dao động trong khoảng 2.000 đến 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Sau khi đạt đỉnh 2.924 tỷ đồng vào năm 2022, doanh thu sụt giảm mạnh về 2.048 tỷ đồng trong năm 2023 trước khi phục hồi và đi ngang quanh mức 2.970 đến 2.980 tỷ đồng trong hai năm tiếp theo. Lợi nhuận sau thuế duy trì tương đối ổn định, lần lượt đạt 84 tỷ, 91 tỷ, 67 tỷ, 66 tỷ và 90 tỷ đồng. Riêng năm 2025, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 18,3%, lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận mức tăng trưởng 35% so với năm trước đó.

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng lợi nhuận đã bị chặn lại dù quy mô doanh thu vẫn duy trì ở mức cao. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 2.012 tỷ đồng, tương đương 68% tổng doanh thu của cả năm 2025. Dù vậy, hiệu quả sinh lời lại sụt giảm nghiêm trọng khi biên lợi nhuận gộp bán niên rơi xuống chỉ còn 13,8%. Lợi nhuận sau thuế thu về vỏn vẹn 43 tỷ đồng, trong đó gần 90% kết quả này đến từ quý đầu năm. Phân tích riêng quý 2 năm 2026, doanh thu đạt 1.119 tỷ đồng, xác lập mức cao nhất trong 5 quý gần nhất và tăng 14% so với cùng kỳ. Trái ngược với mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sau thuế quý 2 chỉ còn 4 tỷ đồng, lao dốc 75% so với cùng kỳ năm trước.

Sự sa sút về lợi nhuận gia tăng thêm áp lực lên cấu trúc tài chính đang sử dụng đòn bẩy lớn của doanh nghiệp. Tính đến cuối quý 2 năm 2026, tổng dư nợ vay và thuê tài chính của công ty đã chạm mức 2.672 tỷ đồng, tăng 440 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 20% so với thời điểm chốt sổ năm 2025. Đáng chú ý, cơ cấu nợ vay tiềm ẩn rủi ro thanh khoản khi các khoản vay ngắn hạn chiếm đến 2.050 tỷ đồng, tương đương khoảng 77% tổng dư nợ tài chính của doanh nghiệp.