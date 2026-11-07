Cameroon thúc đẩy sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường
Tại Thủ đô Yaoundé của Cameroon, các nhà xây dựng đang biến đất thông thường thành gạch đất nén ổn định, mang đến giải pháp thay thế bê tông truyền thống với chi phí thấp hơn và thân thiện hơn với môi trường. Phương pháp này được kỳ vọng góp phần giảm chi phí xây dựng, đồng thời cải thiện khả năng chống nóng cho các công trình nhà ở.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cameroon-thuc-day-su-dung-vat-lieu-xay-dung-than-thien-moi-truong-246261106224132219.htm