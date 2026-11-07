Cameroon thúc đẩy sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường

HNN - Kế hoạch số 587/KH-UBND ngày 20/10/2026 của UBND thành phố Huế về triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mở ra một yêu cầu mới trong quản trị và phát triển. Khi trí tuệ nhân tạo (gọi tắt là AI) ngày càng tham gia sâu vào đời sống, điều quan trọng là Huế phải biến công nghệ thành năng suất, chất lượng phục vụ và giá trị gia tăng, bằng những lựa chọn phù hợp với điều kiện, nguồn lực và bản sắc của mình.