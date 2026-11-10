Camera tiềm vọng dần phổ cập trên smartphone, OPPO Reno17 nhập cuộc

Sự kiện ra mắt dòng Oppo Reno 17 sẽ được tổ chức vào ngày 16/11 với bộ đôi Reno 17 và Reno 17 Pro. Nguồn: Nghe nhìn Việt Nam

Camera tiềm vọng mở rộng xuống phân khúc tầm trung

Theo báo cáo Smartphone Components: Focus on optics, structural parts, hinges and thermal management do CMB International công bố, công nghệ camera tele tiềm vọng được dự báo tăng tốc phổ cập trong năm 2026, sau khi mở rộng từ smartphone cao cấp xuống nhóm thiết bị tầm trung và cận cao cấp.

Báo cáo dẫn dữ liệu của Omdia nhận định camera tiềm vọng có thể trở thành ống kính quan trọng thứ hai trên smartphone, sau camera chính. Nhu cầu chụp chân dung, ảnh cận cảnh và ghi hình chủ thể ở khoảng cách xa là những yếu tố thúc đẩy xu hướng này.

Camera tele tiềm vọng được dự báo ngày càng phổ biến trên smartphone có giá từ 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11,5 triệu đồng) trong năm 2026. Tuy nhiên, cấu hình giữa các phân khúc vẫn có sự khác biệt. Trong khi smartphone cao cấp thường sử dụng cảm biến lớn, độ phân giải cao, các thiết bị tầm trung có xu hướng lựa chọn cảm biến nhỏ hơn để kiểm soát chi phí.

Về kỹ thuật, camera tiềm vọng sử dụng lăng kính hoặc gương để bẻ hướng ánh sáng, cho phép bố trí hệ thống thấu kính theo chiều ngang bên trong thân máy. Cách thiết kế này giúp kéo dài tiêu cự mà không cần tăng đáng kể độ dày thiết bị, qua đó hỗ trợ khả năng zoom quang học lớn hơn so với cấu trúc camera tele thông thường.

OPPO Reno17 tham gia cuộc đua zoom quang học

OPPO Reno17 là một trong những sản phẩm mới được chú ý trong xu hướng này. Theo thông tin xuất phát từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, cả Reno17 và Reno17 Pro đều có thể được trang bị camera tele tiềm vọng 50MP.

Cũng theo nguồn tin này, Reno17 dự kiến sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4, trong khi Reno17 Pro có thể trang bị Dimensity 8550.

Nếu thông tin rò rỉ được xác nhận, việc cả Reno17 và Reno17 Pro cùng sở hữu camera tiềm vọng cho thấy OPPO tiếp tục mở rộng công nghệ zoom quang học trong dòng Reno, thay vì chỉ trang bị cho phiên bản cao cấp nhất.

Thực tế, OPPO đã đưa camera tiềm vọng xuống dòng Reno từ thế hệ trước. Reno13 Pro được trang bị camera tele 50MP, hỗ trợ zoom quang học 3,5x và chống rung quang học OIS. Điều này cho thấy công nghệ từng gắn với phân khúc flagship đã bắt đầu xuất hiện trên những dòng máy dễ tiếp cận hơn.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở các thương hiệu khác như realme 14 Pro+ sở hữu camera tiềm vọng Sony IMX882 50MP, hỗ trợ zoom quang học 3x và OIS; vivo V60, được phân phối tại Việt Nam, cũng trang bị camera tele ZEISS 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX882 và thiết kế tiềm vọng.

Sự xuất hiện của những mẫu máy này cho thấy camera tiềm vọng đang dần vượt khỏi phạm vi smartphone cao cấp, mở rộng khả năng zoom quang học trên nhiều phân khúc. Trang bị này đặc biệt hữu ích khi chụp chân dung, sân khấu hoặc các chủ thể ở khoảng cách xa.

Độ phân giải 50MP của Reno 17 chưa thực sự quyết định chất lượng camera?

Dù camera tele tiềm vọng 50MP đang được các hãng công nghệ đua nhau trang bị, độ phân giải thực chất không phải thước đo duy nhất quyết định chất lượng ảnh chụp.

Hiệu quả nhiếp ảnh thực tế phụ thuộc lớn vào sự kết hợp đồng bộ giữa kích thước cảm biến, khẩu độ, tiêu cự, hệ thống chống rung quang học (OIS) và thuật toán xử lý hình ảnh. Đặc biệt, khả năng tái tạo chi tiết trong điều kiện thiếu sáng cùng độ sắc nét ở mức zoom cao vẫn là những điểm "tử huyệt" cần được kiểm chứng trực tiếp qua trải nghiệm thực tế.

Đối với dòng OPPO Reno17, các thông số kỹ thuật cốt lõi như hệ số zoom quang học, dung tích cảm biến, khẩu độ lens hay công nghệ chống rung hiện vẫn nằm trong vòng bí mật. Do đó, việc vội vàng đánh giá hiệu năng camera chỉ dựa trên con số 50MP là chưa đủ căn cứ.

OPPO dự kiến sẽ chính thức trình làng Reno17 Series tại thị trường Trung Quốc vào ngày 16/11 tới. Sự kiện ra mắt được kỳ vọng sẽ giải mã toàn bộ những nghi vấn xung quanh cụm camera tiềm vọng 50MP, làm rõ mức zoom quang thực tế cũng như cấu hình cảm biến và khả năng chống rung trên các phiên bản.