Camera selfie của Galaxy S27 Ultra có thể được nâng cấp lên 16MP, theo dữ liệu bóc tách từ mã nguồn One UI 9.5. Thay đổi này mở ra khả năng quay video Open Gate với chất lượng tốt hơn trên máy ảnh trước, sau nhiều năm Samsung duy trì cảm biến 12MP trên các dòng flagship.

Dấu vết trong tệp APK máy ảnh của One UI 9.5

Thông tin do leaker IceUniverse đưa ra, dựa trên tập tin APK máy ảnh thuộc giao diện One UI 9.5. Theo đó, Samsung được cho là đang thử nghiệm cảm biến camera trước có độ phân giải 16MP để thay thế cảm biến 12MP đã quen thuộc qua nhiều thế hệ flagship gần đây.

Thông tin One UI 9.5 hé lộ Galaxy S27 Pro và S27 Ultra sẽ có camera selfie 16MP

Chi tiết đáng chú ý nằm ở quy trình kiểm tra độ phân giải trong mã phần mềm. Hệ thống ưu tiên mức 4640 x 3480 pixel trước, rồi mới hạ xuống 4000 x 3000 pixel. Phép tính cho thấy 4640 x 3480 tương đương khoảng 16,15 triệu điểm ảnh, trong khi 4000 x 3000 là đúng 12 triệu điểm ảnh, tức mức 12MP hiện hành.

Open Gate: vì sao độ phân giải cao hơn lại quan trọng với video

Theo nguồn tin, độ phân giải mới đi kèm chế độ quay Open Gate. Chế độ này tận dụng tối đa diện tích khung hình 4:3 của cảm biến thay vì chỉ lấy một phần như các khung hình video thông thường.

Lợi ích thực tế nằm ở khâu hậu kỳ. Người dùng có thể cắt video theo tỷ lệ đứng, vuông hoặc ngang mà không suy giảm chất lượng. Với người sáng tạo nội dung thường xuyên quay vlog hoặc video ngắn bằng camera trước, đây là điểm hữu ích.

Chiến lược phân hóa: Pro và Ultra được ưu tiên, bản tiêu chuẩn giữ nguyên

Nâng cấp này được cho là dành riêng cho hai phiên bản cao cấp. Galaxy S27 Pro và S27 Ultra sở hữu camera selfie lên đến 16MP, trong khi Galaxy S27 tiêu chuẩn nhiều khả năng vẫn dùng cảm biến 12MP truyền thống. Sự khác biệt này cho thấy Samsung ngày càng phân hóa rõ cấu hình giữa các phiên bản trong cùng một dòng máy.

Samsung dự kiến sẽ ra mắt dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau

Những điều chưa rõ và lưu ý khi đọc tin rò rỉ

Hiện chưa rõ Samsung dùng cảm biến 16MP vật lý nguyên bản hay áp dụng công nghệ gộp điểm ảnh từ một cảm biến có độ phân giải cao hơn. Dù theo phương án nào, việc tăng số lượng điểm ảnh vẫn hứa hẹn mang lại chi tiết tốt hơn cho ảnh chân dung và video.

Cần lưu ý rằng thông tin về camera selfie Galaxy S27 Ultra mới chỉ xuất hiện qua mã rò rỉ One UI 9.5 từ IceUniverse. Người dùng vẫn cần chờ công bố chính thức từ Samsung để xác nhận thông số cuối cùng.

Nếu được xác nhận, bước nâng cấp từ 12MP lên 16MP kết hợp Open Gate có thể trở thành điểm nhấn cạnh tranh của Samsung trong phân khúc điện thoại cao cấp, đặc biệt với nhóm người dùng quan tâm sáng tạo nội dung.