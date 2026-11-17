Samsung được cho là đang chuẩn bị đưa camera khẩu độ thay đổi trở lại các dòng máy Pro và Ultra. Theo các nguồn tin rò rỉ được GSMArena dẫn lại, công nghệ này từng xuất hiện trên các thế hệ trước rồi bị hãng tạm ngừng trong nhiều năm. Lần này, nó nhắm đến phân khúc cao cấp, nơi người dùng đòi hỏi chất lượng phần cứng khắt khe nhất.

Vì sao công nghệ bị bỏ quên nay lại được nhắc đến?

Theo các nguồn tin, camera khẩu độ thay đổi đang được lên kế hoạch tích hợp lại vào hệ thống nhiếp ảnh của Samsung. Động thái này chủ yếu hướng tới các dòng Pro và Ultra.

Samsung có thể sớm mang tính năng khẩu độ thay đổi quay trở lại cho các điện thoại của mình

Trong quá khứ, công nghệ này từng có mặt trên Galaxy S9 với khả năng chuyển đổi giữa hai mức khẩu độ. Tuy nhiên, do kích thước cảm biến ảnh lúc bấy giờ còn hạn chế, hiệu quả mang lại chưa tạo ra khác biệt quá lớn so với ống kính thông thường.

Bối cảnh hiện nay đã khác. Kích thước vật lý của cảm biến trên điện thoại đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua. Cảm biến càng lớn, hiện tượng viền ảnh bị mờ khi chụp cận cảnh với khẩu độ cố định càng lộ rõ. Vì vậy, một hệ thống quang học linh hoạt được xem là giải pháp kỹ thuật cần thiết để khắc phục nhược điểm này.

Màng chắn vật lý mang lại gì cho ảnh chụp?

Các mẫu flagship vốn sở hữu cảm biến lớn, nên việc có thêm màng chắn vật lý có thể giải quyết nhiều bài toán quang học cùng lúc.

Tính năng này sẽ giúp cải thiện chất lượng ảnh khi chụp trong các điều kiện ánh sáng khác nhau

Cụ thể, công nghệ này mang lại ba lợi ích chính:

Kiểm soát độ sâu trường ảnh: khẩu độ lớn giúp xóa phông tự nhiên, trong khi khẩu độ nhỏ giữ cho toàn bộ khung hình sắc nét khi chụp phong cảnh.

Tối ưu hóa độ nét: ống kính thường đạt độ nét cao nhất ở một mức khẩu độ trung bình, giúp cụm camera tránh quang sai ở vùng rìa ảnh.

Cải thiện chụp đêm: khi thiếu sáng, máy mở khẩu tối đa để tăng khả năng thu sáng, giảm nhiễu hạt mà không phải lạm dụng thuật toán phần mềm.

Bài toán cơ khí trong thân máy ngày càng chật chội

Để đưa công nghệ này lên thiết bị di động hiện đại, nhà sản xuất phải vượt qua nhiều rào cản cơ khí. Các dòng Pro và Ultra hiện đã rất chật chội với viên pin lớn, hệ thống tản nhiệt và cụm camera tiềm vọng. Việc bổ sung thêm một module cơ học có thể chuyển động đòi hỏi các linh kiện phải được thu nhỏ đến mức tối đa.

Bên cạnh đó, nếu không được gia công chính xác, cụm màng chắn rất dễ bị kẹt khi thiết bị chịu va đập mạnh hoặc hoạt động trong môi trường có nhiệt độ thay đổi đột ngột. Hãng cũng cần bảo đảm độ bền trước các tác động vật lý hằng ngày, đồng thời không làm ảnh hưởng đến khả năng chống nước và bụi bẩn.

Áp lực từ đối thủ và mốc thời gian còn bỏ ngỏ

Ngoài yếu tố kỹ thuật, áp lực cạnh tranh cũng thúc đẩy Samsung. Nhiều thương hiệu smartphone khác đã thử nghiệm và áp dụng thành công ống kính có thể thay đổi khẩu độ liên tục, mang lại khả năng thu sáng vượt trội.

Dòng Galaxy S28 có thể sở hữu công nghệ camera này

Về thời điểm ra mắt, mốc thương mại hóa chính xác vẫn là một dấu hỏi. Một số nhận định cho rằng tính năng này có thể xuất hiện sớm nhất trên thế hệ flagship ra mắt vào năm 2026, khi các cảm biến ảnh thế hệ mới hoàn thiện. Việc tích hợp một cơ cấu cơ học phức tạp đòi hỏi thời gian nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng.

Nhìn chung, nếu được triển khai, camera khẩu độ thay đổi sẽ là bước đi chiến lược giúp sản phẩm cao cấp nâng tầm chất lượng nhiếp ảnh. Tuy nhiên, những chi tiết trên hiện đều đến từ các báo cáo rò rỉ và chưa được Samsung xác nhận, nên người dùng cần chờ thông tin chính thức từ hãng.