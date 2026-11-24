Theo thông tin được đăng tải, sự việc xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Aroozoo Lane, khu Hougang, Singapore.

Ông Chen, chủ nhà, cho biết 2 con rái cá đã hai lần xuất hiện tại hồ cá Koi trong vòng một tuần. Ở lần đầu tiên, 7 con cá bị chết. Trong lần tiếp theo, thêm 4 con cá không qua khỏi.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại ngày 13/11 cho thấy 2 con rái cá đi vào khuôn viên nhà và bơi trong hồ Koi. Theo ông Chen, một số con cá không bị ăn thịt nhưng vẫn chết sau vụ việc.

Trong tổng số 14 con cá Koi ban đầu, hiện chỉ còn 3 con sống sót. Tổng giá trị số cá bị chết được ước tính hơn 7.000 đô la Singapore.

Đây không phải lần đầu tiên những con rái cá bị nghi tấn công hồ cá Koi tại Singapore.

Trước đó, vào tháng 5/2025, ông Hoh Chin Cha, một luật sư, cũng phát hiện toàn bộ 8 con cá Koi trong ao nhà ở khu Bright Hill bị tấn công.

Khi nhận thấy một số con cá bơi lội bất thường, ông Hoh xuống ao kiểm tra và phát hiện chúng bị mất nhãn cầu. Cuối cùng, cả 8 con cá đều chết. Ông ước tính giá trị đàn cá này khoảng 10.000 đô la Singapore.

Ông Hoh cho rằng những con rái cá thường lui tới công viên Bishan gần nhà có thể đã xâm nhập khuôn viên và gây ra vụ việc.