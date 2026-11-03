Camera giao thông phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm

Công an TP Hồ Chí Minh theo dõi qua màn hình hệ thống Cammera trên các tuyến đường.

Trong số các trường hợp vi phạm được ghi nhận qua hình ảnh, có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và gần 104.000 trường hợp người điều khiển ô tô. Các hành vi vi phạm được phát hiện gồm: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện đi trên hè phố, không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu, dừng, đỗ xe không đúng quy định...

Theo Phòng CSGT, việc tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong phát hiện, xử lý vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, các hành vi vi phạm được ghi nhận, xử lý ngay cả khi không có lực lượng CSGT trực tiếp tuần tra, kiểm soát tại hiện trường.

TP Hồ Chí Minh siết chặt xử lý vi phạm giao thông qua camera.

Thực tế, nhiều người tham gia giao thông vẫn cho rằng một số lỗi vi phạm chỉ bị phát hiện khi có lực lượng CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ và dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, với hệ thống camera giám sát được triển khai trên các tuyến đường, những hành vi vi phạm vẫn có thể được ghi nhận làm căn cứ xử lý theo quy định.

Phòng CSGT cho biết, đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng chưa thể dừng phương tiện để xử lý ngay, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện và các cá nhân, tổ chức có liên quan để giải quyết vụ việc. Chủ phương tiện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng xác định người điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm.

Việc đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh không chỉ góp phần nâng cao tính răn đe, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn hướng đến hình thành ý thức tự giác chấp hành quy định giao thông của người dân, qua đó hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân, tổ chức nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng phương tiện; chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông và phối hợp với cơ quan chức năng khi nhận được thông báo vi phạm.