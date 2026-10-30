Camera giám sát phạt nguội: Nâng cao ý thức chấp hành giao thông

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố theo dõi các phương tiện vi phạm qua camera giám sát và xử phạt trên phần mềm hệ thống. Ảnh: Mộc Miên

Ghi nhận nhiều lỗi vi phạm

Trên thực tế không ít người tham gia giao thông vẫn chủ quan với những lỗi tưởng chừng đơn giản như: quên bật tín hiệu khi chuyển hướng, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô hoặc cố đi qua đường ngang đường sắt khi đèn cảnh báo đã bật sáng, dù cần chắn chưa hạ xuống. Những hành vi này có thể xuất phát từ sự vội vàng, thói quen hoặc suy nghĩ chỉ di chuyển một đoạn ngắn. Tuy nhiên, việc xem nhẹ quy định không chỉ khiến người điều khiển phương tiện đối mặt với mức xử phạt đáng kể mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đơn cử một trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là vào lúc 8h29 ngày 7-9, camera ghi nhận ô tô con biển số 60K-545.xx đi qua đường ngang tại Km1681+200, tuyến đường sắt Bắc - Nam, khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là ông N.T.H. (40 tuổi, ở thành phố Đồng Nai).

Sáng 24-10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.H. Mức phạt là 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Trường hợp nêu trên cho thấy, việc cố tình đi qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng là hành vi nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh phát hiện vi phạm giao thông tại đường ngang đường sắt, qua hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn, lực lượng chức năng còn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm như: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn… Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu khai thác hệ thống (ngày 16-10), dữ liệu camera đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm các lỗi nêu trên. Điều này cho thấy một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa có thói quen tự giác chấp hành pháp luật về giao thông.

Anh Đ.T.D. (ở phường Trảng Dài) cho rằng: Ứng dụng camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm góp phần nhắc nhở người dân cẩn trọng hơn khi điều khiển phương tiện. Khi hành vi vi phạm được ghi nhận qua hình ảnh, người lái xe dần có ý thức, thay vì chỉ chấp hành khi gặp lực lượng tuần tra trực tiếp.

Anh D. cho biết: Trong tháng 7-2026, tôi từng bị ghi nhận lỗi chạy quá tốc độ trên tuyến quốc lộ 20. Qua sự việc, tôi nhận thấy cần chú ý hơn đến tốc độ và biển báo, kể cả trên những tuyến đường quen thuộc.

Phát biểu tại buổi tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn ở phường Tam Hiệp ngày 21-10, Thượng tá NGUYỄN ĐỨC SƠN, Phó Trưởng phòng CSGT Công an thành phố nhấn mạnh: Người dân cần tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Hệ thống camera giám sát giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh, nhưng quan trọng hơn là nâng cao ý thức của mỗi người, không chờ có lực lượng kiểm tra mới chấp hành pháp luật.

Nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật giao thông

Thiếu tá Phạm Văn Nguyên, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố cho biết: Hệ thống camera giám sát giao thông giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, yếu tố quan trọng để hạn chế vi phạm, phòng ngừa tai nạn vẫn là ý thức tự giác chấp hành của mỗi người.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Nguyên, người tham gia giao thông cần hình thành thói quen chấp hành quy định trong mọi tình huống, không phụ thuộc vào việc có lực lượng chức năng tuần tra trực tiếp hay không. Trước khi khởi hành, người điều khiển ô tô cần thắt dây an toàn; người đi mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm đúng quy cách. Khi di chuyển, mỗi người cần đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và bật tín hiệu khi chuyển hướng. Đặc biệt, khi gặp đèn tín hiệu giao thông hoặc cảnh báo tại đường ngang đường sắt, người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm, không vì vội vàng hay chủ quan mà cố tình vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an thành phố, hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục, hỗ trợ ghi nhận tình hình giao thông, phát hiện vi phạm và cung cấp dữ liệu phục vụ xác minh, xử lý theo quy định. Mục tiêu không chỉ là xử phạt mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế những hành vi có nguy cơ gây tai nạn.