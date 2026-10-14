Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng nổi da gà trong đêm

Đoạn clip ghi lại cho thấy 2 người dân đang ngủ trên giường xếp ở huyện Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào đêm 9/10.

Vài giây sau, con báo lớn xuất hiện và thản nhiên đi bộ chỉ cách họ vài mét ở làng Tela vào khoảng 11h30 tối giờ địa phương.

Con báo đi ngang qua 2 người dân đang nằm ngủ. Ảnh cắt từ clip.

Con mèo hoang dã dường như không bận tâm khi đi qua cặp đôi. Nó không dừng lại và cũng không làm hại họ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát lắp đặt ở gần đó ghi lại.

Người dân cho biết đã nhìn thấy con vật này một lần nữa vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, con báo vẫn chưa bị bắt.

Báo là loài săn mồi cơ hội với chế độ ăn rất đa dạng, ăn các loài động vật từ chuột và chim đến hươu và gia súc.

Hành vi của chúng đối với con mồi tiềm năng có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố bao gồm đói, cơ hội, kích thước của con vật và môi trường xung quanh.

Việc xây dựng nhà cửa trong và xung quanh rừng đã dẫn đến sự gia tăng xung đột với con người.