Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng nổi da gà trên phố

Mưa lớn nhấn chìm các con phố và vào ngày 26/9, người dân đã nhìn thấy một con trăn khổng lồ bơi trong nước.

Người dân được khuyến cáo nên hết sức cẩn thận khi đi bộ qua khu vực này để tránh chạm trán với con rắn dài khoảng 2,4 mét trên đường Soi Phoemsin 1.

Sự việc xảy ra khi thủ đô Bangkok tuyên bố tất cả 50 quận huyện là vùng thảm họa vào ngày 26/9 sau khi lượng mưa khoảng 330mm trút xuống trong vòng 48 giờ, làm quá tải hệ thống thoát nước và làm tê liệt giao thông.

Con trăn khổng lồ xuất hiện trên con phố ngập nước. Ảnh cắt từ clip/KameraOne

Khoảng 4.900 người trong thành phố đã được sơ tán đến các nơi trú ẩn, trong khi 1.500 bệnh nhân nằm liệt giường và những người khác cần chăm sóc y tế đã được đưa đến bệnh viện khi nước lũ tràn qua các khu dân cư.

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hơn 545.000 người ở 25 tỉnh thành bị ảnh hưởng sau nhiều ngày mưa xối xả trên khắp Thái Lan.

Trăn lưới được tìm thấy khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả trong thành phố, dẫn đến xung đột với con người.

Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.