Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy con báo chạy trên đường để tìm kiếm con mồi ở huyện Nilgiris, bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Vài giây sau, nó dừng lại, dường như nghe thấy tiếng động từ một con hẻm gần đó, trước khi con chó xuất hiện.

Con chó vội vàng bỏ chạy khi nhìn thấy con báo lớn và bị kẻ săn mồi đuổi theo vào khoảng 3h44 sáng ngày 17/11.

Sau đó, con thú được nhìn thấy cắn vào cổ con chó nâu trước khi tha con mồi đi.

Con báo tấn công chó hoang trong đêm. Ảnh cắt từ clip.

Người dân địa phương và các tiểu thương đã kêu gọi Sở Lâm nghiệp thực hiện các biện pháp cụ thể, ngay lập tức để ngăn chặn báo xâm nhập vào khu dân cư và chợ.

Báo là loài săn mồi cơ hội với chế độ ăn rất đa dạng, ăn các loài động vật từ chuột và chim đến hươu và gia súc.

Hành vi của chúng đối với con mồi tiềm năng có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố bao gồm đói, cơ hội, kích thước của con vật và môi trường xung quanh.

Việc xây dựng nhà cửa trong và xung quanh rừng đã dẫn đến sự gia tăng xung đột với con người.