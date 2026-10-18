Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng bất ngờ trên phố

Theo Newsflare, đoạn clip cho thấy một đàn lợn rừng bất ngờ xuất hiện từ một ngã tư trước khi đi dọc theo con đường ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Chính quyền thị trấn Langao Chengguan xác nhận rằng không có trường hợp bị thương nào được báo cáo sau khi xuất hiện cảnh tượng bất thường này vào sáng sớm ngày 14/10.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng đàn lợn rừng đã xuống núi trước khi lang thang trên các con đường.

Đàn lợn rừng xuất hiện trên phố. Ảnh cắt từ clip.

Số lượng lợn rừng ở Trung Quốc đã tăng lên khoảng 2 triệu con, với số lượng ngày càng tăng khi chúng xâm nhập vào các khu vực đô thị và gây ra thiệt hại.

Năm 2023, lợn rừng đã được loại bỏ khỏi danh sách các loài động vật hoang dã trên cạn được bảo vệ của Trung Quốc, có nghĩa là chúng không còn được phân loại là loài được nhà nước bảo vệ nữa.

Jin Kun, giám đốc Viện Khu vực Bảo vệ thuộc Học viện Lâm nghiệp Trung Quốc, cho biết: "Các loài động vật này thường xuống núi vào mùa xuân và mùa thu để tìm kiếm thức ăn".