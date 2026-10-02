Camera giám sát ghi lại cảnh tượng nổi da gà: 'Thủy quái' dài gần 3 mét lù lù trồi lên bơi tung tăng giữa phố lụt

Cơ quan chức năng đã đưa ra khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi di chuyển qua các tuyến phố ngập lụt để tránh nguy hiểm từ con vật này.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh thủ đô Bangkok vừa phải tuyên bố toàn bộ 50 quận huyện là vùng thảm họa. Lượng mưa lên tới 330mm trút xuống chỉ trong 48 giờ đã làm quá tải hoàn toàn hệ thống thoát nước, nhấn chìm các khu dân cư và làm tê liệt giao thông.

Nước lũ dâng cao buộc thành phố phải sơ tán khoảng 4.900 người đến các nơi trú ẩn an toàn, đồng thời chuyển khẩn cấp 1.500 bệnh nhân nằm liệt giường cùng những người yếu thế đến bệnh viện.

Nguồn clip: Người đưa tin

Trên quy mô cả nước, những trận mưa xối xả nhiều ngày qua tại Thái Lan đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 545.000 người tại 25 tỉnh thành bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Về sinh vật xuất hiện trong đoạn video, đây là trăn lưới - một trong những loài rắn lớn nhất thế giới, phân bố rộng rãi khắp Đông Nam Á. Chúng có môi trường sống rất đa dạng, từ rừng rậm, đầm lầy đến hệ thống kênh rạch trong các thành phố, dẫn đến việc thường xuyên đụng độ với con người.

Đây là loài động vật ăn thịt đáng gờm với nguồn thức ăn đa dạng từ chuột, chim, chó, mèo, các loài rắn khác và đôi khi có thể gây nguy hiểm cho cả con người.