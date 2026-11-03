Camera giám sát ghi lại cảnh tượng bất ngờ trong đêm

Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy con báo hoang đang rình mò trong sân một ngôi nhà ở thị trấn Lakhimpur Kheri, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Khi con mèo lớn tiến đến gần ngôi nhà, nó đã đối mặt trực diện với một chú chó Labrador. Chú chó không chịu lùi bước thậm chí còn sủa dữ dội đến khi con vật quay đầu bỏ đi.

Cuộc chạm trán kỳ lạ được camera giám sát ghi lại đã nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Chó nhà đối đầu với báo hoa mai. Ảnh cắt từ clip.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 29/10, tại làng Manjhra Purab, thuộc khu rừng Belrayan. Chủ nhà, Gurmeet Singh, đang ngủ thì tiếng chó Labrador sủa lớn đánh thức ông dậy. Tò mò không biết chuyện gì đã khiến thú cưng của mình sủa, Singh nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện con báo đang tiến về phía sân.

Khu vực này nằm trong Khu rừng Nighasan, một khu rừng cung cấp môi trường sống cho báo và các loài động vật hoang dã khác.

Báo là loài săn mồi cơ hội với chế độ ăn rất đa dạng, ăn các loài động vật từ chuột và chim đến hươu và gia súc.

Hành vi của chúng đối với con mồi tiềm năng có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố bao gồm đói, cơ hội, kích thước của con vật và môi trường xung quanh.

Theo đánh giá toàn quốc mới nhất được thực hiện vào năm 2022, số lượng báo đốm ở Ấn Độ ước tính là 13.874 con, tăng từ 12.852 con vào năm 2018.

Việc xây dựng nhà cửa trong và xung quanh rừng đã dẫn đến sự gia tăng xung đột với con người.