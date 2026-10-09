Camera giám sát bến phà ở Hà Nội, hành khách được bảo đảm an toàn ra sao?

Camera giúp CSGT theo dõi hoạt động trên sông từ xa

Tại bến phà Thọ An, xã Liên Minh, Hà Nội, hệ thống camera được sử dụng để giám sát hoạt động tại bến và trên phương tiện thủy, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nắm bắt tình hình vận chuyển hành khách từ xa.

Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết sáng 9/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy tại bến phà Thọ An. Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy tờ liên quan đến hoạt động của bến, điều kiện an toàn của phương tiện, trang bị dụng cụ cứu sinh và việc sử dụng áo phao của hành khách.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra trực tiếp, hình ảnh từ camera tại bến và trên phương tiện thủy được truyền về đơn vị, phục vụ công tác theo dõi, giám sát. Qua đó, lực lượng chức năng có thêm kênh thông tin để nắm bắt hoạt động vận chuyển khách, kịp thời phát hiện những vấn đề cần chấn chỉnh.

Camera được lắp đặt tại bến phà Thọ An, xã Liên Minh, Hà Nội, hỗ trợ lực lượng CSGT giám sát hoạt động vận chuyển hành khách qua sông từ xa

Trung tá Trịnh Văn Trường, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, hệ thống camera giúp lực lượng chức năng thuận tiện hơn trong việc theo dõi hoạt động tại các bến khách ngang sông. Hình ảnh có thể được quan sát qua điện thoại, tại trụ sở đơn vị hoặc trong quá trình cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông.

Theo Trung tá Trịnh Văn Trường, việc ứng dụng camera giúp lực lượng chức năng chủ động nắm bắt tình hình, theo dõi việc tổ chức vận chuyển hành khách và kịp thời nhắc nhở khi phát hiện những vấn đề liên quan đến an toàn giao thông đường thủy.

Tuy nhiên, camera chỉ là công cụ hỗ trợ giám sát, không thay thế hoạt động kiểm tra trực tiếp cũng như trách nhiệm bảo đảm an toàn của chủ bến và người điều khiển phương tiện. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát đường thủy vẫn duy trì tuần tra, kiểm tra thực tế, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định khi đi đò, phà.

CSGT Hà Nội hướng dẫn người dân mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh đúng cách khi đi phà qua sông.

Một trong những nội dung được chú trọng là việc trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh. Theo lực lượng chức năng, việc có sẵn áo phao trên phương tiện chưa đủ để bảo đảm an toàn nếu hành khách không sử dụng hoặc không biết cách mặc đúng quy định.

Tại bến phà Thọ An, anh Trần Thái Học, quản lý bến cho biết, hoạt động vận chuyển hành khách được tổ chức theo hướng ưu tiên an toàn tính mạng của người dân. Hành khách được yêu cầu mặc áo phao khi xuống phà; số lượng phương tiện được bố trí phù hợp với trọng tải cho phép.

Ngoài việc chuẩn bị áo phao và các điều kiện phục vụ vận chuyển, người quản lý bến cũng phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở hành khách chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy.

Người đi phà cần chủ động mặc áo phao, không chủ quan khi qua sông

Đối với người dân thường xuyên di chuyển bằng phà, quãng đường qua sông có thể chỉ mất vài phút, nhưng những tình huống bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, việc mặc áo phao, tuân thủ hướng dẫn của người quản lý bến và người điều khiển phương tiện là yêu cầu không nên xem nhẹ.

Chia sẻ về việc chấp hành quy định an toàn, chị Nguyễn Thị Lan, người thường xuyên qua sông tại khu vực bến Thọ An chia sẻ, chị luôn chú ý nghe hướng dẫn của người quản lý bến và thực hiện yêu cầu mặc áo phao.

“Đi qua sông tuy chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nhưng không thể chủ quan, nhất là khi thời tiết thay đổi. Tôi nghĩ việc mặc áo phao cần trở thành thói quen mỗi khi đi phà, chứ không nên đợi lực lượng chức năng nhắc nhở mới thực hiện”, chị Lan nói.

Hình ảnh bến phà Thọ An.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Văn Hùng, một người dân thường xuyên sử dụng phà để đi lại cho rằng, áo phao là trang bị cần thiết đối với mọi hành khách, kể cả người biết bơi.

“Có người nghĩ đi quãng ngắn thì không cần mặc áo phao. Nhưng nếu xảy ra sự cố, việc xử lý sẽ rất khó khăn, nhất là khi có nhiều người cùng gặp nạn. Theo tôi, mỗi người cần tự giác chấp hành để bảo vệ bản thân và những người đi cùng”, anh Hùng nói.

Trong khi đó, theo bà Phạm Thị Hòa việc bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến phà cần có sự phối hợp giữa đơn vị quản lý bến, người điều khiển phương tiện và hành khách.

“Người dân mong mỗi chuyến phà đều bảo đảm an toàn từ lúc lên phà đến khi cập bến. Phương tiện cần đáp ứng điều kiện hoạt động, áo phao phải có đầy đủ và hành khách cần làm theo hướng dẫn. Nếu mỗi bên đều có trách nhiệm thì sẽ hạn chế được những nguy cơ không đáng có”, bà Hòa chia sẻ.

Trên thực tế, việc bảo đảm an toàn khi vận chuyển khách ngang sông không chỉ dừng ở trang bị áo phao. Người điều khiển phương tiện cần bố trí hành khách, ô tô và xe máy hợp lý, không chở quá tải trọng cho phép; đồng thời hướng dẫn hành khách lên xuống theo thứ tự, không chen lấn hoặc tự ý di chuyển khi phà đang vận hành.

Hành khách cũng cần tuân thủ hướng dẫn của người quản lý bến, không tự ý lên xuống khi phương tiện chưa cập bến an toàn. Với những chuyến phà chở cả người và phương tiện, việc giữ trật tự, không đứng tại các vị trí gây cản trở hoạt động điều hành càng cần được chú trọng.

Bên cạnh đó, thời tiết bất lợi như mưa lớn, gió mạnh hoặc sương mù có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn và điều kiện vận hành trên sông. Khi thời tiết không bảo đảm, chủ bến và người điều khiển phương tiện cần chủ động kiểm tra điều kiện hoạt động, theo dõi diễn biến thời tiết và không tổ chức vận chuyển khi có nguy cơ mất an toàn.

Từ thực tế tại bến phà Thọ An, việc kết hợp camera với kiểm tra trực tiếp tạo thêm kênh giám sát hoạt động giao thông đường thủy, hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, hiệu quả bảo đảm an toàn vẫn phụ thuộc vào việc chấp hành quy định của chủ bến, người điều khiển phương tiện và ý thức tự bảo vệ của mỗi hành khách.

Mặc áo phao đúng cách, tuân thủ hướng dẫn và không chủ quan dù quãng đường qua sông ngắn là những yêu cầu thiết thực để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến phà.