Camera ghi trọn khoảnh khắc máy bay bất ngờ lật nhào trên đường băng

Đoạn video ghi lại cảnh chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna 172 chở theo 2 người bất ngờ bị lật ngược khi đang di chuyển trên đường băng, ngay phía sau một máy bay khác vừa thực hiện chuyến bay.

Vụ việc xảy ra vào chiều 7/11 tại sân bay John Wayne, thuộc Quận Cam, bang California, Mỹ.

Hình ảnh trong clip cho thấy chiếc Cessna 172 nằm úp trên đường băng dành cho máy bay phản lực của ACI, tại thành phố Santa Ana.

Ngay sau khi nhận được tin báo về sự cố, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại sân bay để xử lý hiện trường và hỗ trợ những người trên máy bay. May mắn, vụ việc không gây ra thương vong nào, cả hai người có mặt trên chiếc Cessna 172 đều an toàn.

Theo nhận định ban đầu, chiếc máy bay cỡ nhỏ có thể đã bị lật do luồng gió mạnh từ một máy bay lớn hơn. Trước thời điểm xảy ra sự cố, chuyến bay 2611 của hãng United Airlines đang rời sân bay và di chuyển ngay phía trước chiếc Cessna 172.

Chiếc máy bay bị lật nhào. Nguồn: County Flight Center/Storyful.

Dù vậy, nguyên nhân chính xác khiến máy bay nhỏ bị lật vẫn chưa được các cơ quan hàng không xác nhận. Theo Los Angeles Times, dữ liệu liên lạc vô tuyến ban đầu từ bộ phận kiểm soát mặt đất cho thấy luồng khí phản lực được cho là xuất phát từ một chiếc Boeing 737 của United Airlines.

Trước đó, các quan chức nhận định gió mạnh có thể là nguyên nhân khiến chiếc máy bay cỡ nhỏ bị lật úp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức về yếu tố dẫn đến sự cố.

Ngày 8/11, cơ quan hàng không xác nhận chiếc Cessna 172 đã bị lật khi đang di chuyển trên đường băng, ngay phía sau chuyến bay United Airlines 2611. Các đơn vị chức năng cho biết sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ giới chức sân bay, sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác chung. Các chuyến bay vẫn được duy trì bình thường, không xảy ra tình trạng gián đoạn do vụ việc.