Camera ghi lại khoảnh khắc nổi da gà: Báo hoa mai lẻn vào nhà tấn công chó cưng

Sự việc xảy ra vào ngày 1/10 tại thị trấn Chidderwala. Theo clip trích xuất, con báo hoang đã lặng lẽ tiếp cận chú chó đen đang nằm ngủ ngoài sân. Chỉ trong chớp mắt, nó bất ngờ lao tới cắn chặt vào cổ nạn nhân rồi nhanh chóng lôi xềnh xệch con vật về phía khu rừng giáp ranh.

Vụ tấn công táo tợn tại địa bàn giáp ranh rừng Kansro và Baddkot đã khiến nhiều người dân vô cùng hoang mang. Theo chính quyền địa phương, đây không phải trường hợp duy nhất. Hoạt động của báo hoang tại đây gia tăng đáng kể thời gian gần đây, làm ít nhất một con chó cưng khác và một con bê bị cắn chết.

Báo hoa mai là loài săn mồi có khả năng thích nghi cực kỳ cao. Chế độ ăn của chúng rất đa dạng, từ động vật có vú nhỏ, chim, thú móng guốc hoang dã cho đến gia súc, gia cầm. Việc đô thị hóa và xây dựng mở rộng khiến ranh giới giữa khu dân cư và rừng tự nhiên ngày càng thu hẹp, dẫn đến tần suất chạm trán nguy hiểm giữa thú dữ và con người ngày càng gia tăng.