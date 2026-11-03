Camera ghi lại khoảnh khắc máy bay lao xuống đất rồi bốc cháy

Đây là khoảnh khắc một chiếc máy bay lao vào một quả cầu lửa khổng lồ ở cuối đường băng chỉ vài phút sau khi cất cánh, khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc máy bay nhỏ mất độ cao và lao xuống đất ở Mexico, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Các dịch vụ cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn máy bay Cessna 210 sau khi nó rơi vào sáng 2/11, tại Pachuca, Hidalgo.

Các nhà chức trách hàng không cho biết máy bay đã lao xuống đất vào khoảng 9h31, chỉ một phút sau khi cất cánh. Nó bùng lên thành một quả cầu lửa khổng lồ và tạo ra những cột khói cuồn cuộn chỉ cách cuối đường băng số 21 tại sân bay Pachuca 487 mét.

Các nhà điều tra cho biết, 2 nạn nhân xấu số đều có mặt trên máy bay.

Chiếc máy bay nhỏ đã rơi xuống Mexico hôm thứ Hai. Ảnh: Reuters.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định chính xác hoàn cảnh dẫn đến vụ việc. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay.

Theo tờ El Debate, 2 nạn nhân thiệt mạng được xác định là phi công Moisés González Meléndez và cơ phó José Jaime Jarkin Ramos.

Chiếc máy bay, do Tập đoàn Hàng không vũ trụ Avspace vận hành, đang trên đường đến Sân bay Quốc tế Cuernavaca ở bang Morelos thì gặp nạn.

Theo thông báo của cơ quan hàng không, máy bay đã rơi xuống khu dân cư Venta Prieta và người ta tin rằng không có ai trên mặt đất bị thương.

Theo truyền thông địa phương, các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy máy bay bay ở độ cao thấp trước khi đâm vào đường dây điện và rơi xuống.

Giới chức trách cho biết cả hai thi thể đã được tìm thấy từ chiếc máy bay bị biến dạng.

Cessna 210 là loại máy bay một động cơ thường được sử dụng cho các chuyến bay tư nhân hoặc các hoạt động thông thường.