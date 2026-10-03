Camera ghi lại khoảnh khắc du thuyền 16m biến mất dưới đại dương sau cú va chạm với cá voi

Chuyến hải trình kéo dài 3 tháng bất ngờ biến thành thảm họa tại vùng biển hẻo lánh thuộc Nam Thái Bình Dương, khi chiếc du thuyền dài 15,8m bị đàn cá voi nhà táng tấn công, khiến 4 người trên tàu phải lênh đênh 17 giờ giữa đại dương.

Kể lại khoảnh khắc kinh hoàng, cô Jemma Cooper — một hành khách trên tàu — chia sẻ: "Một tiếng động lớn vang lên, lực tác động hất văng tôi sang mạn trái... Có khoảng 6 con cá voi bao quanh, trong đó 1 đến 2 con rất to, dài bằng cả chiếc thuyền."

Cú va chạm khiến thân tàu bằng sợi thủy tinh bị rạn nứt nghiêm trọng, tạo ra các vết rách lớn và làm hỏng hoàn toàn hệ thống lái. Dù hai thủy thủ Terry Hetherington và Martin Jaffre liên tục tát nước và nỗ lực vá víu, nước biển vẫn tràn vào quá nhanh.

Trước nguy cơ chìm tàu, thủy thủ đoàn đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp lúc 13h (giờ địa phương). Nhận tin báo, Không quân Hoàng gia New Zealand lập tức điều động máy bay tuần tra P-8A Poseidon đến hiện trường để định vị và duy trì liên lạc với các nạn nhân.

Khi tình thế không thể cứu vãn, 4 người đành bỏ tàu, di chuyển sang xuồng cứu sinh và vội vã cắt dây buộc vì sợ lực hút từ chiếc du thuyền đang đắm. Toàn bộ khoảnh khắc con tàu chìm nghỉm xuống đáy biển cùng hình ảnh các nạn nhân vẫy tay cầu cứu đã được ghi lại từ trên cao.

Theo Lực lượng Quốc phòng New Zealand và kênh 1News, sau 17 giờ chống chọi với sóng gió, đến 6h sáng ngày 27/9, toàn bộ 4 nạn nhân đã được tàu chở hàng MV Sofrana Surville tiếp cận và cứu nạn an toàn. Cả nhóm sau đó được đưa đến New Caledonia để chăm sóc y tế và phục hồi sức khỏe.