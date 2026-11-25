Khoảng 7h50 ngày 24/11, nhân viên ga Imamiyaebisu trên tuyến đường sắt Nankai, thành phố Osaka, gọi điện báo cảnh sát về việc một đoàn tàu va chạm với hành khách. Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, khi đoàn tàu tốc hành đang đi qua nhà ga. Cảnh sát đến hiện trường và xác định có 2 người bị tàu đâm trúng, gồm 1 nam và 1 nữ, đều khoảng 50 tuổi. Cả 2 được xác nhận tử vong tại chỗ do thương tích quá nặng.

Đoàn tàu liên quan là tàu tốc hành chặng ngắn gồm 8 toa, xuất phát từ ga Kawachinagano và hướng đến ga Namba. Khi xảy ra sự việc, tàu đang chạy với tốc độ cao qua ga Imamiyaebisu. Đây cũng là thời điểm 2 người xuất hiện trên đường ray, ngay trước hướng di chuyển của đoàn tàu.

Camera ghi lại khoảnh khắc 2 người cùng nhảy xuống đường ray khi tàu tốc hành đang lao tới. Ảnh minh họa

Qua kiểm tra hình ảnh camera giám sát tại nhà ga, cảnh sát phát hiện 2 người đã cùng nhảy xuống đường ray ngay trước khi đoàn tàu đi qua. Từ những hình ảnh này, cơ quan chức năng bước đầu loại trừ khả năng đây là tai nạn ngoài ý muốn hoặc một vụ án mạng. Tuy nhiên, cảnh sát chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân hay động cơ dẫn đến hành động của 2 người.

Vụ việc buộc tuyến Nankai Koya tạm ngừng hoạt động theo cả 2 chiều trên đoạn nối ga Namba với ga Sakaihigashi. Việc gián đoạn không chỉ ảnh hưởng đến đoạn tuyến xảy ra sự cố mà còn khiến hoạt động của những tuyến và đoạn đường sắt khác bị xáo trộn. Nhiều chuyến tàu phải thay đổi lịch trình hoặc chậm so với kế hoạch.

Theo thống kê được công bố, tổng cộng 123 chuyến tàu bị hủy, khoảng 130.000 hành khách chịu ảnh hưởng. Các lực lượng cảnh sát và nhân viên đường sắt tiến hành xử lý hiện trường trong thời gian hoạt động tạm dừng. Sau gần 2 giờ gián đoạn, việc vận hành trên đoạn tuyến bị ảnh hưởng được khôi phục vào khoảng 9h40 cùng ngày.

Dù hoạt động đường sắt đã trở lại, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra vụ việc. Cảnh sát Nhật Bản đang xác minh danh tính của 2 người tử vong, đồng thời làm rõ nguyên nhân và những tình tiết liên quan đến diễn biến được ghi lại qua camera.