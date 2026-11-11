Camera ghi lại hiện trường vụ nạn liên hoàn trong sương mù dày đặc khiến 59 người thương vong, mảnh vỡ nằm rải rác trên cao tốc
Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc nối Sofia với Burgas, Bulgaria, khiến 11 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Hàng chục phương tiện liên quan đến vụ việc xảy ra trong sương mù dày đặc.
Theo Euronews, vụ tai nạn xảy ra gần Yambol, trên tuyến cao tốc nối thủ đô Sofia với thành phố Burgas bên bờ Biển Đen. Thời điểm các phương tiện gặp nạn, khu vực có sương mù dày đặc.
Clip: Euronews
Hình ảnh từ máy bay không người lái ghi lại hiện trường cho thấy hậu quả của vụ va chạm liên hoàn liên quan đến hàng chục phương tiện. Nhiều mảnh vỡ xe cộ nằm rải rác trên mặt đường.
Trong đoạn video, các phương tiện khẩn cấp đang đến hiện trường để xử lý vụ tai nạn.
Theo truyền thông nhà nước Bulgaria, vụ việc khiến 11 người thiệt mạng và 48 người bị thương, nâng tổng số người thương vong lên 59.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/camera-ghi-lai-hien-truong-vu-nan-lien-hoan-trong-suong-mu-day-dac-khien-59-nguoi-thuong-vong-manh-vo-nam-rai-rac-tren-cao-toc-55938.html