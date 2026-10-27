Camera ghi lại hành động xấu xí của người phụ nữ trong quán bar

Theo The Sun, đoạn clip ghi lại cho thấy nữ khách hàng đang trò chuyện với một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi đối diện trước khi cô ấy đặt túi xách lên đùi.

Cô vừa trò chuyện vừa mở túi và nhanh chóng nhìn quanh quán bar. Người này nhanh chóng nhét chiếc đèn vào túi trước sự chứng kiến của 2 người đối diện.

Cô giấu chiếc túi dưới gầm bàn rồi nhanh chóng kéo ghế lại trước khi tiếp tục trò chuyện với những người đang ngồi cùng.

Một người phụ nữ bị camera an ninh ghi lại cảnh đang ăn trộm một chiếc đèn bàn. Nguồn ảnh: krak.matlock/Instagram

Người phụ nữ sau đó nhẹ nhàng đẩy một chiếc đèn khác vào giữa bàn như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô không hề hay biết hành động của mình đã bị camera giám sát ghi lại.

Clip này được quán bar Krak ở Matlock, Derbyshire, Anh, chia sẻ trực tuyến và đã thu hút hơn 6 triệu lượt xem.

Trong phần chú thích, quán bar viết: "Có vẻ như chúng tôi đã làm mất một trong những chiếc đèn bàn mới của mình. Trong lúc tìm kiếm, chúng tôi tình cờ xem được đoạn clip này về một quý cô dễ thương lấy mất nó!

Có ai biết cách nào để liên lạc với người phụ nữ đó để lấy lại chiếc đèn này không, vì một trong những bàn của chúng tôi hiện đang tối om.

Vui lòng nhắn tin cho trang của chúng tôi tên của cô ấy để chúng tôi có thể liên lạc, hoặc tốt hơn nữa, vui lòng nhắn tin cho chúng tôi biết khi nào chúng tôi có thể nhận được tài sản của mình!".

Hàng loạt bình luận xuất hiện và một người dùng viết: "Ai cũng đôi khi mắc sai lầm và tôi chắc chắn cô ấy hối hận về những gì mình đã làm".