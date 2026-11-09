Camera ghi lại cảnh võ sĩ Jiu-jitsu hành hung 2 người phụ nữ tại thang máy chung cư

Theo G1, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 5/11 tại khu Tijuca, phía bắc thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Thông tin ban đầu cho biết Lucas đột nhập vào căn hộ của 1 phụ nữ 66 tuổi ở tầng 3. Người thân của bà kịp rời căn hộ và hô hoán cầu cứu.

Nghe tiếng la hét, một phụ nữ khoảng 40 tuổi sống gần đó lên tầng 3 xem chuyện gì xảy ra. Bà gặp Lucas gần thang máy. Camera an ninh ghi lại cảnh nam võ sĩ bất ngờ tấn công bà bên trong thang máy. Người phụ nữ chống trả, sau đó thoát ra ngoài và chạy đến trạm xăng gần tòa nhà để cầu cứu.

Khi cảnh sát có mặt tại chung cư, Lucas bị cho là đã chống trả và tìm cách giật vũ khí của một sĩ quan. Lực lượng chức năng bắn vào chân nghi phạm, đồng thời dùng súng điện để khống chế người này.

Sau khi Lucas bị bắt, cơ quan tư pháp quyết định tạm giam phòng ngừa đối với anh ta theo đề nghị của Đồn cảnh sát số 18 tại Praça da Bandeira. Theo G1, Lucas đối mặt với cáo buộc cố ý giết phụ nữ. Hành vi chống trả cảnh sát và tìm cách giật vũ khí cũng đang được điều tra.

Cả 2 phụ nữ được đưa đến Bệnh viện Thành phố Souza Aguiar để điều trị. Người phụ nữ 66 tuổi vẫn nằm viện với tình trạng sức khỏe ổn định. Người bị tấn công trong thang máy đã được xuất viện.

Cảnh sát Dân sự Rio de Janeiro đang tiếp tục làm rõ vụ việc.