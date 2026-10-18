Camera ghi lại cảnh nam diễn viên trộm thực phẩm 200.000 đồng trong siêu thị, lời giải thích gây tranh cãi, công ty quản lý đình chỉ mọi hoạt động

Nam diễn viên hài Nhật Bản Sugiyama Hiroyuki, thành viên nhóm hài Wagaya, đang vấp phải làn sóng chỉ trích từ công chúng sau khi bị cáo buộc trộm cắp thực phẩm tại một siêu thị ở Tokyo. Đáng chú ý, lời giải thích của nam nghệ sĩ về nguyên nhân dẫn đến hành vi này càng khiến dư luận phản ứng gay gắt.

Nam diễn viên hài Nhật Bản Sugiyama Hiroyuki.

Theo Yahoo News ngày 17/10, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h20 ngày 15/9 tại một siêu thị ở quận Meguro, Tokyo. Sugiyama bị cáo buộc lấy nhiều mặt hàng thực phẩm, gồm cốt súp mì ramen, đậu cô ve đông lạnh, thịt xá xíu và xúc xích, với tổng giá trị 1.189 yên, tương đương khoảng 200.000 đồng.

Thông qua hệ thống camera an ninh, nhân viên siêu thị phát hiện nam diễn viên rời đi mà chưa quét mã vạch các sản phẩm tại quầy tự thanh toán. Nhân viên sau đó chặn anh ngay tại cửa và trình báo cảnh sát.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Sugiyama đã thừa nhận hành vi bị cáo buộc. Nam nghệ sĩ giải thích rằng thu nhập giảm sút khiến anh cảm thấy bất an, muốn giữ lại tiền mặt đang có nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Tuy nhiên, lời giải thích này không nhận được sự cảm thông từ nhiều cư dân mạng Nhật Bản. Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận, khiến hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nam nghệ sĩ vừa bị công ty đình chỉ hoạt động vì có hành vi lệch chuẩn. Ảnh: Yahoo News

Trong diễn biến mới nhất, hồ sơ vụ việc của Sugiyama đã được chuyển đến Viện kiểm sát. Công ty quản lý cũng thông báo đình chỉ toàn bộ hoạt động của nam nghệ sĩ kể từ ngày 17/10 cho đến khi có thông báo mới.

Trong tuyên bố chính thức, công ty gửi lời xin lỗi siêu thị, người hâm mộ và các đối tác vì những rắc rối phát sinh. Đơn vị này cho biết Sugiyama đã thừa nhận hành vi và đang nghiêm túc kiểm điểm bản thân, đồng thời cam kết hợp tác với cơ quan điều tra để đưa ra phương án xử lý phù hợp dựa trên tiến trình vụ việc.

Sugiyama Hiroyuki là diễn viên hài được biết đến tại Nhật Bản, thuộc nhóm hài ba thành viên Wagaya và từng tham gia nhiều chương trình giải trí.

Sugiyama đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe trước khi có hành vi phạm tội. Ảnh: Yahoo News

Trước khi xảy ra vụ việc, nam nghệ sĩ từng nhập viện ngày 31/7 vì triệu chứng tê bì chân tay. Anh được chẩn đoán mắc bệnh cơ liên quan đến tình trạng hạ kali máu, từng gặp khó khăn trong việc đi lại và xuất viện ngày 5/8.

Đến ngày 14/8, Sugiyama trở lại công việc khi tham gia một buổi biểu diễn hài kịch tại tỉnh Saga, Nhật Bản.

Vụ việc hiện khiến nam diễn viên đối mặt với làn sóng chỉ trích, trong khi các bước xử lý tiếp theo sẽ phụ thuộc vào quá trình điều tra của cơ quan chức năng.