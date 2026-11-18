Theo Tiền Phong dẫn từ hãng thông tấn Tass, chiếc An-12 đang thực hiện chuyến bay theo kế hoạch từ Novosibirsk đến Kansk thì gặp nạn khi qua khu vực Kemerovo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay rơi ở một khu vực hoang vắng. Nhận định sơ bộ cho thấy vụ tai nạn có thể do trục trặc kỹ thuật.

Địa điểm máy bay rơi nằm gần làng Yagunovo, tỉnh Kemerovo, ở phía tây nam Siberia và cách Moskva khoảng 3.000 km về phía đông.

Video: RT/Báo Tin tức & Dân tộc

Thống đốc tỉnh Kemerovo Ilya Seredyuk có mặt tại hiện trường và cho biết máy bay đang bay quá cảnh thì xảy ra sự cố. Một trung tâm chỉ huy ứng phó khẩn cấp đã được thành lập. Các đội cứu hộ, cảnh sát, lực lượng Vệ binh Quốc gia và chuyên gia y tế thảm họa đang phối hợp xử lý tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Antonov An-12 là máy bay vận tải quân sự dùng bốn động cơ tua bin cánh quạt, được Liên Xô phát triển từ những năm 1950. Loại máy bay này được sử dụng rộng rãi để vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị quân sự và hàng hóa.