Camera ghi lại cảnh khỉ hoang lao vào tấn công bé gái 6 tuổi, người dân phải chạy ra xua đuổi

Vụ khỉ hoang tấn công trẻ em xảy ra ngày 12/10 tại Tarumajaya, huyện Bekasi, tỉnh Tây Java, Indonesia. Toàn bộ diễn biến trên con đường trong khu dân cư đã được camera ghi lại.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy bé gái 6 tuổi mặc đồng phục học sinh, đang đi bộ dọc theo con đường để trở về nhà sau giờ học. Thời điểm đó, con khỉ xuất hiện từ phía sau và tiến lại gần em.

Khi chỉ còn cách nạn nhân 1 khoảng rất ngắn, con vật bất ngờ lao tới, nhảy lên người rồi kéo bé gái ngã xuống mặt đường. Bị tấn công bất ngờ, em lập tức kêu cứu.

Clip: Newsflare

Nghe tiếng bé gái, 1 số người lớn sống gần khu vực nhanh chóng chạy ra hỗ trợ. Họ xua đuổi con khỉ, giúp em thoát khỏi sự tấn công của con vật.

Ông Aliyani, phát ngôn viên cảnh sát Bekasi, xác nhận nạn nhân bị khỉ tấn công từ phía sau trên con đường thuộc khu dân cư. Theo vị quan chức, khoảng cách giữa con vật và bé gái khi xảy ra sự việc rất gần.

“Trên con đường trong khu dân cư, nạn nhân bị con khỉ tấn công từ phía sau ở cự ly rất gần”, ông Aliyani nói.

Vụ tấn công khiến em bị thương tại nhiều vị trí, gồm trán, khuôn mặt và tay. Sau sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Sulianti Saroso ở Kemayoran, khu vực Trung Jakarta.

Cảnh sát sau đó đến hiện trường để kiểm tra và tổ chức tìm kiếm con khỉ đã tấn công bé gái. Lực lượng chức năng cũng liên hệ với văn phòng khu vực của cơ quan bảo tồn nhằm phối hợp xử lý vụ việc.

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm, cảnh sát đề nghị người dân địa phương chặt bỏ những cây cao mà khỉ hoang thường sử dụng làm đường di chuyển vào khu dân cư.