Camera ghi lại cảnh đáng sợ của đôi vợ chồng đang nằm ngủ trưa

Trên mạng xã hội từng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một gia đình bị kẻ xấu lấy trộm điện thoại khi đang ngủ trưa. Đáng nói, thủ đoạn được thực hiện qua khe cửa sổ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: MXH)

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào giờ trưa, khi đôi vợ chồng nằm ngủ dưới sàn nhà. Do thời tiết nóng nực, gia đình chỉ khóa cửa chính nhưng mở cửa sổ để không gian bên trong được thông thoáng, mát mẻ hơn.

Không ngờ, chính chiếc cửa sổ mở lại trở thành sơ hở để kẻ xấu lợi dụng.

Qua khe cửa, kẻ xấu để dùng cần câu, câu trộm chiếc điện thoại. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, trong lúc cả gia đình đang ngủ say, một đối tượng đã tiếp cận bên ngoài và tìm cách đưa một chiếc cần câu qua khe cửa sổ. Sau đó, người này khéo léo dùng cần câu để móc và kéo chiếc điện thoại đang để gần vị trí người chồng nằm ngủ.

Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc điện thoại đã bị lấy đi. Đáng chú ý, đối tượng thực hiện hành vi khá kín kẽ, gần như không để lộ gương mặt trước camera.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bất ngờ trước cách thức lấy trộm tài sản khá táo bạo, đồng thời cho rằng đây cũng là lời cảnh báo đối với các gia đình khi mở cửa sổ hoặc cửa ra vào trong lúc ngủ, đặc biệt vào những ngày thời tiết oi nóng.

Qua sự việc, gia đình cũng chia sẻ đoạn camera lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người nâng cao cảnh giác. Dù chỉ là một chiếc điện thoại được đặt ngay trong nhà, nếu chủ quan với những vị trí có thể tiếp cận từ bên ngoài, tài sản vẫn có nguy cơ bị kẻ xấu nhắm tới.