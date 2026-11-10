Camera ghi lại cảnh 2 người đàn ông bỏ lại chiếc túi bên đường, sáng hôm sau người dân mở ra mới bàng hoàng phát hiện thứ này, lập tức báo cảnh sát

Thi thể Joseph Owusu được phát hiện vào sáng 30/10 tại khu Canarsie, Brooklyn, New York (Mỹ). Joseph là sinh viên ngành khoa học máy tính, có nguồn gốc từ Ghana. Người đi nhặt phế liệu đã gọi cảnh sát ngay sau khi phát hiện thi thể trong túi. Các nhà điều tra sau đó kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát quanh khu vực để tìm manh mối.

Đoạn video từ camera giám sát đã ghi lại diễn biến vào đêm 29/10. Một chiếc sedan màu trắng dừng trên đường, đèn xi nhan vẫn bật. Cả hai cửa sau và cốp xe đều mở. Hai người đàn ông xuất hiện bên chiếc xe, trong đó một người lấy chiếc túi hành lý từ cốp rồi kéo lên vỉa hè.

2 người đàn ông đã bị camera giám sát ghi lại cảnh vứt chiếc túi trên vỉa hè. Nguồn: ABC7NY/Youtube

Người này có vẻ chật vật khi di chuyển chiếc túi. Ông kéo lê túi đến vị trí giữa một gốc cây và cột thu phí đỗ xe. Người đàn ông còn lại đứng ở phía sau xe. Sau khi chiếc túi được để lại trên vỉa hè, cả hai rời khỏi khu vực.

Các nhà điều tra đang xem xét đoạn video để xác định danh tính hai người đàn ông và làm rõ những tình tiết liên quan đến cái chết của Joseph.

Người thân cho biết lần cuối họ trò chuyện với Joseph là vào đầu tuần. Cuộc trò chuyện khi đó không có dấu hiệu gì bất thường khiến gia đình lo lắng cho anh. Đến ngày 31/10, khi đang trên đường đến dự lễ tưởng niệm một thành viên khác trong cộng đồng người Ghana ở khu vực Bronx, gia đình nhận được thông báo từ cảnh sát rằng thi thể Joseph đã được tìm thấy.

Kojo Yeboah, anh trai của Joseph, lên tiếng kêu gọi công lý cho em. Anh mong những ai biết thông tin về vụ việc hoặc có thể nhận ra hai người đàn ông trong đoạn video sớm liên hệ với cơ quan chức năng.

Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để làm rõ cái chết của Joseph Owusu. Tính đến thời điểm thông tin được công bố, cảnh sát New York vẫn tiếp tục điều tra và chưa bắt giữ ai liên quan đến vụ việc.