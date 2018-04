Camera ghi hình 2 nghi can vụ cướp ngân hàng ở Sài Gòn

Hai nghi can đeo khẩu trang, che biển số xe xông vào ngân hàng dùng vật giống súng đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng ABbank để cướp nhưng bất thành.

Cướp ngân hàng ở Sài Gòn: Nghi can cầm súng dọa người đi đường Người dân cho biết thời điểm 2 nghi can tháo chạy đã cầm súng nhá vào một tài xế chạy xe trên đường.

Ngày 1/4, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp Công an TP.HCM trích xuất camera, truy xét 2 nghi can cướp ngân hàng ABbank nằm trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).

Hai nghi can trùm kín mít khi cướp ngân hàng. Ảnh: Camera an ninh.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của người dân, 2 nghi can khoảng 30 tuổi, dáng người cao to, trùm kín mặt và biển số xe. Cả 2 tiến vào ngân hàng định cướp nhưng bất thành, sau đó lên xe máy rời đi.

Một phụ nữ khoảng 40 tuổi sống gần hiện trường cho biết bà nghe nhiều tiếng hô “cướp, cướp” từ phía ngân hàng. Khi chạy ra, nhân chứng nhìn thấy 2 thanh niên rú ga bỏ chạy.

“Lúc đó có một chiếc xe tải chạy qua, tài xế nhìn hay sao đó mà một thằng cầm khẩu súng chĩa thẳng vô mặt nhá mấy cái rồi mới chạy xe đi”, nhân chứng kể lại.

Trước đó, khoảng 10h ngày 31/3, 2 thanh niên lạ mặt chạy xe máy dựng trước Ngân hàng ABbank nằm trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM).

Lúc này, hai người tiến vào bên trong, cầm vật giống súng dí vào bảo vệ, đe dọa. Một nghi phạm ném balo về phía các nhân viên và yêu cầu họ gom tiền vào bên trong.

Tuy nhiên, các nhân viên trong ngân hàng giằng co, hô hoán “cướp, cướp” và nhấn chuông báo động khiến hai thanh niên hốt hoảng, lên xe máy tẩu thoát khi chưa lấy được tiền.

Lê Trai