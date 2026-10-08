Camera ghi cảnh trăn 'khổng lồ' dài hơn 6m bò từ mái nhà xuống giữa khu dân cư khiến ai cũng thót tim

Những hình ảnh ghi được tại quận Bang Phlat khiến người dân lo ngại khi con trăn khổng lồ liên tục di chuyển qua khu vực sinh hoạt đông người.

Theo Newsflare, đoạn video đầu tiên cho thấy con vật xuất hiện trên mái 1 ngôi nhà. Nó từ từ trườn xuống bức tường bê tông rồi tiếp tục bò qua khu vực phía dưới.

Kích thước lớn cùng chiều dài khoảng 6,6 m khiến con trăn nổi bật trong khung hình của camera an ninh. Sau lần xuất hiện này, con vật rời khỏi khu vực và không được nhìn thấy trong nhiều giờ.

Tuy nhiên, khoảng 12 giờ sau, camera tiếp tục ghi lại hình ảnh con trăn tại chính khu dân cư trên.

Clip: Newsflare

Lần này, con vật bò ngang qua 1 lối đi trong hẻm. Ngay bên dưới là 1 người đang đi bộ nhưng dường như không nhận ra con trăn xuất hiện phía trên đầu.

Khoảnh khắc gây chú ý vì con vật nằm ngay trên tuyến đường mà người dân vẫn thường xuyên qua lại. Việc con trăn xuất hiện 2 lần tại cùng 1 khu vực trong thời gian ngắn cũng khiến những người sinh sống xung quanh lo lắng.

Con vật được cho là trăn lưới, 1 trong những loài rắn có kích thước lớn nhất thế giới. Loài này phân bố chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á.

Trăn lưới thường sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch hoặc những nơi có nguồn thức ăn dồi dào. Tuy nhiên, chúng đôi khi cũng xuất hiện ở đô thị nếu tìm thấy điều kiện sinh sống phù hợp.

Đây là loài săn mồi có thể bắt nhiều loại động vật, từ chuột, chim đến những loài thú nhỏ như chó và mèo. Trăn lưới cũng có thể săn các loài rắn khác.

Các trường hợp trăn lưới tấn công con người được cho là rất hiếm, dù từng được ghi nhận.

Đoạn video về con trăn dài 6,6 m sau đó thu hút sự chú ý khi cho thấy động vật hoang dã có thể xuất hiện ngay giữa môi trường đô thị và di chuyển rất gần nơi người dân sinh hoạt.