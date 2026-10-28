Camera an ninh tại nhà có dễ bị vô hiệu hóa bằng laser?

Những bộ phim về tội phạm công nghệ thường mô tả cảnh một chiếc bút laser có thể khiến camera an ninh mất khả năng ghi hình chỉ trong vài giây. Hình ảnh này dễ tạo cảm giác hệ thống giám sát tại nhà rất dễ bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều. Tia laser có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, nhưng việc gây hư hỏng vĩnh viễn cho thiết bị còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ cường độ ánh sáng đến đặc điểm cảm biến.

Nguồn sáng cường độ cao chiếu trực tiếp vào ống kính có thể khiến camera an ninh bị lóa, làm giảm khả năng nhận diện hình ảnh. (Ảnh: Yahoo)

Phần lớn camera an ninh hiện nay sử dụng cảm biến CMOS hoặc CCD để chuyển ánh sáng thành tín hiệu điện, sau đó xử lý thành hình ảnh kỹ thuật số. Khi nguồn sáng mạnh chiếu trực tiếp vào ống kính, cảm biến có thể bị quá tải, khiến một phần khung hình xuất hiện vùng trắng, lóa sáng hoặc mất chi tiết tạm thời. Với nguồn laser đủ mạnh, năng lượng tập trung còn có khả năng làm hỏng các điểm ảnh, để lại vết đen hoặc khiến một khu vực trên hình ảnh không thể phục hồi.

Dù vậy, không phải loại laser nào cũng đủ sức gây ra tổn thương như vậy. Bút laser công suất thấp thường dùng trong giảng dạy hoặc trình chiếu chủ yếu gây lóa hình ảnh khi chiếu vào camera, thay vì phá hủy cảm biến. Khả năng hư hỏng còn phụ thuộc vào công suất, bước sóng, khoảng cách và cấu tạo thiết bị. Vì thế, không nên mặc định rằng một chiếc bút laser thông thường có thể dễ dàng vô hiệu hóa hệ thống giám sát.

Theo các thử nghiệm được tổ chức nghiên cứu an ninh IPVM đề cập trong nội dung nguồn, việc gây hỏng cảm biến còn gặp trở ngại khi chùm sáng phải tập trung vào một vùng rất nhỏ. Tuy nhiên, không nên xem độ rung của bàn tay là cơ chế bảo vệ đáng tin cậy, bởi kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thiết bị và điều kiện chiếu sáng. Người dùng cũng không nên thử chiếu laser vào camera, vì việc này có thể làm hỏng thiết bị và gây nguy hiểm cho mắt.

Bố trí camera ở nhiều góc quan sát chồng lấp giúp hạn chế điểm mù và duy trì giám sát khi một thiết bị gặp sự cố.

Để tăng khả năng bảo vệ camera an ninh tại nhà, người dùng nên chú trọng vị trí lắp đặt thay vì chỉ dựa vào khả năng chống lóa của thiết bị. Camera nên được đặt ở vị trí khó tiếp cận, có góc quan sát phù hợp và hạn chế các điểm mù. Với khu vực quan trọng như cổng ra vào hoặc sân nhà, việc bố trí nhiều camera có góc quay chồng lấp giúp duy trì khả năng quan sát nếu một thiết bị gặp sự cố. Người dùng cũng nên cân nhắc các hệ thống có tính năng phát hiện thay đổi ánh sáng bất thường, gửi cảnh báo về điện thoại và kết hợp lưu trữ dữ liệu dự phòng.

Một hệ thống giám sát hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào độ phân giải hay giá thành camera. Cách bố trí thiết bị, khả năng cảnh báo và phương án lưu trữ hình ảnh mới là những yếu tố giúp giảm nguy cơ mất dữ liệu khi xảy ra sự cố. Kiểm tra định kỳ góc quay, tình trạng hoạt động và thông báo lỗi cũng giúp chủ nhà sớm phát hiện những bất thường.

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