Camera an ninh AI hỗ trợ truy bắt nhanh kẻ cướp giật tài sản

Theo nạn nhân là Chị H.T.C (quê Đắk Lắk) cho biết, khi đi xe máy chở bạn trên đường Amata (tại KCN Amata, phường Long Bình, TP Đồng Nai) thì bị một đối tượng đi xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone X rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó chị C. đến Đồn Công an KCN Biên Hòa để trình báo sự việc.

Nguyễn Đức Vũ (giữa) lúc bị Công an bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an KCN Biên Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với đơn vị hạ tầng KCN Amata rà soát dữ liệu camera AI, nhận diện biển số phương tiện, truy vết lộ trình di chuyển. Từ các chứng cứ thu thập được, Công an xác định Nguyễn Đức Vũ (SN 1990, thường trú tại tỉnh Lâm Đồng) là hung thủ gây ra vụ cướp giật tài sản nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận khi thấy nạn nhân để lộ điện thoại ra ngoài túi quần nên đã áp sát và giật tài sản rồi tẩu thoát về hướng xa lộ Hà Nội.

Theo Đồn Công an KCN Biên Hòa, vụ việc cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ AI trong hỗ trợ nhận diện phương tiện, phục vụ công tác điều tra, truy xét tội phạm.