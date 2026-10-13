Camera AI phát hiện người đi xe máy 10 lần phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm

Chiều 13/10, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp người điều khiển xe mô tô nhiều lần không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, ông G.V.A. (sinh năm 1980, trú tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 99AB-581.xx đã bị hệ thống camera AI ghi nhận 10 lần vi phạm tại khu vực ngã tư Chợ Song Mai, phường Đa Mai, trong chưa đầy một tháng. Đáng chú ý, có ngày hệ thống ghi nhận người này vi phạm 2 lần.

Các hành vi vi phạm được ghi nhận gồm điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và có lần chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Việc liên tục vi phạm cho thấy ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện cần được nâng cao.

Camera AI ghi nhận trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tại khu vực ngã tư Chợ Song Mai, phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh.

Camera AI ghi nhận người điều khiển xe máy chở người ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi xác minh thông tin từ hệ thống camera AI, lực lượng chức năng thành phố Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G.V.A., đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhằm bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm theo quy định bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng. Quy định này cũng áp dụng đối với người được chở trên xe không đội mũ bảo hiểm, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định.

Việc ứng dụng camera AI giúp lực lượng chức năng phát hiện, xác minh các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; đồng thời nhắc nhở người ngồi sau chấp hành quy định, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân và cộng đồng.