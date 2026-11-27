Ngày 27/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hệ thống camera AI hiện đang được triển khai trên địa bàn toàn thành phố chỉ tính riêng từ ngày 1/11 đến 25/11 đã phát hiện 2.555 trường hợp vi phạm tốc độ.

Một trường hợp vi phạm tốc độ bị camera ghi lại.

Trong đó, có 1.228 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 1.222 trường hợp chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h; 104 trường hợp chạy quá tốc độ trên 20 km/h đến 35 km/h và 1 trường hợp chạy quá tốc độ trên 35 km/h.

Theo Phòng CSGT, chạy quá tốc độ là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi khi phương tiện di chuyển càng nhanh, người điều khiển càng có ít thời gian để quan sát, nhận diện và xử lý các tình huống bất ngờ. Quãng đường phanh cũng kéo dài hơn, trong khi lực va chạm và mức độ thương tích có thể tăng lên đáng kể khi xảy ra tai nạn, chỉ một tình huống xử lý chậm hoặc mất kiểm soát cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hệ thống liên tục ghi nhận các hành vi vi phạm, làm căn cứ xác minh, xử lý theo quy định.

Bên cạnh các vi phạm về tốc độ, hệ thống camera AI còn phát hiện 77 trường hợp điều khiển ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc.

Xe ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc khi không có tình huống khẩn cấp. Mỗi người cần nâng cao ý thức tự giác, không vì vội vàng mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.