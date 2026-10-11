Camera AI phát hiện hơn 18.500 vi phạm giao thông tại Hà Nội trong tháng 9

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hà Nội thông tin về kết quả giám sát, phát hiện vi phạm giao thông thông qua hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố.

Camera AI phát hiện hơn 18.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội trong tháng 9. Ảnh minh họa

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến 30/9/2026, hệ thống đã ghi nhận tổng cộng 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong số này, có 16.510 trường hợp liên quan đến mô tô, xe gắn máy và 2.002 trường hợp vi phạm của ô tô.

Các hành vi vi phạm được phát hiện khá đa dạng, gồm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ sai quy định, đi không đúng làn đường hoặc phần đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và không thắt dây an toàn.

Theo Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, việc ứng dụng camera AI trong giám sát giao thông và xử lý vi phạm qua hình ảnh là giải pháp lâu dài, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Hệ thống có khả năng hoạt động liên tục 24/24 giờ, tự động ghi nhận các hành vi vi phạm, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác xác minh và xử lý, đồng thời hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình tái phạm.

Bên cạnh chức năng phát hiện vi phạm, dữ liệu từ hệ thống camera AI còn được truyền về Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội theo thời gian thực, giúp lực lượng CSGT theo dõi tình hình lưu thông, nhận diện nguy cơ ùn tắc và chủ động triển khai các phương án điều tiết phù hợp.

Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội khẳng định, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không chỉ phục vụ công tác xử lý vi phạm mà còn hướng tới xây dựng hệ thống quản lý giao thông hiện đại, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Hiện nay, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện có thể chủ động kiểm tra thông tin vi phạm giao thông thông qua ứng dụng VNeTraffic hoặc website của Cục CSGT tại địa chỉ www.csgt.vn.