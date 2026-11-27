Ngày 27/11, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội thông tin về tình hình vi phạm tốc độ được phát hiện qua hệ thống camera AI. Kết quả thống kê từ ngày 1/11 đến 25/11/2026 cho thấy tình trạng chạy quá tốc độ vẫn đáng lo ngại.

Camera AI phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm tốc độ mỗi ngày

Trong 25 ngày đầu tháng 11, hệ thống ghi nhận 2.555 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ. Bình quân mỗi ngày có hơn 102 trường hợp vi phạm được phát hiện.

Cụ thể, có 1.228 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h. Thêm 1.222 trường hợp vượt tốc độ cho phép từ 10 km/h đến 20 km/h.

Đáng chú ý, 104 trường hợp chạy quá tốc độ trên 20 km/h đến 35 km/h. Một trường hợp vượt tốc độ cho phép trên 35 km/h.

Hình ảnh phương tiện vi phạm tốc độ được hệ thống camera AI tại Hà Nội ghi nhận (Ảnh: Phòng CSGT Hà Nội).

Theo Phòng CSGT Hà Nội, chạy quá tốc độ là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Tốc độ càng lớn, thời gian dành cho việc quan sát và xử lý tình huống bất ngờ càng ít.

Quãng đường phanh cũng tăng lên khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao. Chỉ một tình huống xử lý chậm hoặc mất kiểm soát tay lái cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Không vì vội vàng mà đi vào làn dừng xe khẩn cấp

Bên cạnh vi phạm tốc độ, hệ thống camera AI còn phát hiện 77 trường hợp ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc. Đây cũng là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Làn dừng xe khẩn cấp được bố trí phục vụ những trường hợp phương tiện gặp sự cố hoặc tình huống khẩn cấp. Việc chiếm dụng làn đường này có thể cản trở hoạt động cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tai nạn.

Hệ thống camera AI hỗ trợ lực lượng CSGT giám sát, phát hiện vi phạm giao thông.

Dữ liệu từ camera AI là căn cứ để lực lượng chức năng xác minh, xử lý vi phạm theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả giám sát giao thông, bên cạnh hoạt động tuần tra trực tiếp.

Dịp cuối năm, người điều khiển phương tiện càng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Tài xế cần chủ động bố trí thời gian di chuyển, không vì áp lực công việc mà phóng nhanh, vượt ẩu.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân tuân thủ tốc độ cho phép, chú ý biển báo và duy trì khoảng cách an toàn. Tuyệt đối không sử dụng làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc để di chuyển trái quy định.

Chấp hành pháp luật giao thông không chỉ giúp người điều khiển phương tiện tránh bị xử phạt. Quan trọng hơn, đó là cách bảo vệ tính mạng của chính mình và những người cùng tham gia giao thông.