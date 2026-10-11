Camera AI ở Hà Nội phát hiện hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông

Sáng 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội cho biết, từ ngày 1/9 đến ngày 30/9, hệ thống camera AI của Công an TP. Hà Nội ghi nhận tổng cộng 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, có 16.510 trường hợp liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy và 2.002 trường hợp vi phạm của xe ô tô.

Các hành vi vi phạm được hệ thống ghi nhận gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dừng, đỗ xe sai quy định, đi không đúng làn đường, phần đường; đi vào đường cấm; đi ngược chiều; không thắt dây an toàn; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm…

Đáng chú ý, qua tra cứu lịch sử vi phạm năm 2026, hệ thống camera AI ghi nhận một số phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông nhiều lần. Cụ thể, xe máy có biển kiểm soát 29E2-362.xx ghi nhận 43 lần vi phạm, xe máy có biển kiểm soát 29B1-285.xx vi phạm 39 lần và xe máy có biển kiểm soát 29C1-184.xx vi phạm 33 lần. Riêng trong tháng 9/2026, xe máy có biển kiểm soát 29C1-184.xx vi phạm 9 lần, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.

Cán bộ Cảnh sát giao thông tra soát các phương tiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera AI tại Trung tâm chỉ huy giao thông Hà Nội.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển phương tiện đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, mức phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội, hệ thống camera AI được vận hành liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ giám sát an ninh, trật tự, theo dõi tình hình giao thông và phát hiện các hành vi vi phạm trên địa bàn TP. Hà Nội. Hình ảnh, dữ liệu vi phạm được ghi nhận, phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường và chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Người điều khiển phương tiện cần thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.