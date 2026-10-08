Camera AI - 'Cánh tay nối dài' của Cảnh sát giao thông
Tại Hà Nội, hệ thống camera đang giúp lực lượng Cảnh sát giao thông mở rộng khả năng quan sát, từ phát hiện sự cố, ùn tắc đến nhận diện các hành vi vi phạm, để nhanh chóng chuyển thông tin tới lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đường. Từ trung tâm điều khiển đến hiện trường, công nghệ đang trở thành một “cánh tay nối dài” trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/camera-ai-canh-tay-noi-dai-cua-canh-sat-giao-thong-421388.htm