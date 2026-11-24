Khi con người phải chứng minh mình không phải robot.

Vì sao "Human" trở thành Từ của năm 2026?

Ngày 18/11, Cambridge Dictionary chính thức công bố human là Từ của năm 2026. Theo nhà từ điển học Colin McIntosh, tốc độ phát triển chóng mặt của AI đang làm thay đổi căn bản cách con người nhìn nhận và diễn đạt về chính mình.

Theo định nghĩa của Cambridge, human dùng để chỉ những phẩm chất, cảm xúc và đặc tính riêng biệt của con người, phân định với máy móc, động vật hay thần linh. Dù là một từ vựng cơ bản và quen thuộc, human đang xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trong các tổ hợp từ mới nhằm khẳng định nguồn gốc và giá trị nguyên bản của sức lao động trí óc trước làn sóng nội dung do AI tạo sinh.

Cụ thể, các cụm từ như human-made (do con người tạo ra) hay human-written (do con người viết) ngày càng được sử dụng rộng rãi như một "tem bảo chứng" cho sản phẩm sáng tạo, đặc biệt khi nội dung từ AI đang tràn ngập trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục và nghệ thuật.

Cambridge cũng dẫn lại khái niệm human reserved jobs (những công việc dành riêng cho con người) từng được tỷ phú Bill Gates đề cập khi bàn về tương lai của kỷ nguyên AI. Theo ông, những lĩnh vực đòi hỏi sự thấu cảm sâu sắc như chăm sóc con người cần được giữ lại vai trò chủ đạo cho con người, thay vì phó mặc hoàn toàn cho thuật toán và máy móc.

Những chuyển dịch ngôn ngữ này cho thấy mối bận tâm của xã hội đối với AI đã vượt ra ngoài câu chuyện xử lý dữ liệu hay tự động hóa. Nhân loại đang đặt ra giới hạn về những năng lực cốt lõi và vai trò không thể thay thế mà con người quyết tâm giữ lại trước đà tiến của công nghệ.

Bản sắc và quyền sáng tạo trước khả năng mô phỏng của AI

Một trong những trọng tâm được Cambridge nhấn mạnh là quyền kiểm soát hình ảnh, giọng nói và thành quả sáng tạo của mỗi cá nhân. Khi AI có thể tạo ra những bản sao mô phỏng chân thực đến mức khó phân biệt, việc thiết lập ranh giới rõ ràng giữa sáng tạo của con người và sản phẩm của máy móc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhà khoa học Geoffrey Hinton - chủ nhân giải Nobel Vật lý năm 2024 nhờ những đặt nền móng cho học máy và mạng nơ-ron nhân tạo, từng nhiều lần cảnh báo về viễn cảnh nhân loại tạo ra những thực thể trí tuệ vượt tầm kiểm soát. Ông nhấn mạnh yêu cầu tiên quyết là phải đặt lợi ích và sự an toàn của con người ở vị trí trung tâm trong mọi tiến trình phát triển AI.

Trong giới nghệ thuật, làn sóng phản đối việc khai thác trái phép tác phẩm, hình ảnh và giọng nói để huấn luyện AI cũng ngày càng mạnh mẽ. Nam diễn viên Matthew McConaughey đã chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu cho một số hình ảnh, giọng nói và câu thoại đặc trưng của mình. Nữ ca sĩ Taylor Swift cũng có hàng loạt động thái pháp lý quyết liệt nhằm bảo vệ hình ảnh và giọng hát trước nguy cơ bị công nghệ AI giả mạo.

Tại Mỹ, Hiệp hội Tác giả (Authors Guild) đã chính thức triển khai nhãn chứng nhận Human Authored (Tác giả là con người) dành cho các đầu sách, giúp độc giả dễ dàng nhận diện và ủng hộ những tác phẩm kết tinh từ lao động sáng tạo thuần túy của con người.

Những điều này không chỉ dừng lại ở khía cạnh kỹ thuật mà còn chạm đến những vấn đề cốt lõi về bản quyền, sự đồng thuận và giá trị tôn nghiêm của sức sáng tạo.

Nhìn ở bình diện rộng hơn, Giáo sư Rachel Adams, chuyên gia về quản trị AI và nhân quyền tại Đại học Cambridge, nhận định sự bùng nổ của công nghệ đang buộc nhân loại phải quay về đối diện với những câu hỏi căn bản nhất về bản chất con người. Theo bà, AI có thể làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng sẵn có, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội thu hẹp chúng; kết cục ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn và cách thức ứng xử của xã hội.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Tom McClelland, nhà triết học khoa học tại Đại học Cambridge, cũng đặt ra những truy vấn sâu sắc về ranh giới giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo - nơi ý thức, khả năng sáng tạo tự thân và lòng trắc ẩn tạo nên giá trị độc bản của loài người.

Việc Cambridge chọn human làm Từ của năm 2026 vì thế không đơn thuần là một ghi nhận về mặt ngôn ngữ, mà là lời nhắc nhở mang tính thời đại: Khi máy móc ngày càng đảm nhiệm được nhiều chức năng vốn thuộc về con người, thì việc bảo vệ bản sắc, quyền tự chủ và phẩm giá nhân loại phải luôn song hành cùng mọi bước tiến công nghệ.