CamaUP'26: Khơi thông 'con nước mới' cho sinh thái khởi nghiệp Cà Mau

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau nhấn nút khởi động sự kiện.

Ngày 30/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (CamaUP’26), kết hợp Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026.

Với chủ đề “The New Tide - Con Nước Mới”, sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng bền vững cho vùng đất tận cùng Tổ quốc.

Quang cảnh lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: "Con nước" vốn là nhịp sống sinh thái gắn liền với phương thức thích ứng tự nhiên của người dân miền Tây. Tuy nhiên, trước bối cảnh mới, “con nước mới” đòi hỏi sự chủ động thích ứng bằng nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đánh giá về chặng đường phát triển, lãnh đạo tỉnh cho biết từ cuộc thi khởi nghiệp đầu tiên năm 2019 đến nay, địa phương đã ghi nhận gần 800 ý tưởng, dự án đăng ký. Riêng Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 (NEX 2026) thu hút 132 dự án tham gia.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại sự kiện.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Luân khẳng định: “Thước đo thực chất của hệ sinh thái khởi nghiệp không nằm ở số lượng bài thi, mà ở số lượng sản phẩm thương mại hóa và năng lực trụ vững của doanh nghiệp trên thị trường”.

“Cà Mau có lợi thế vượt trội về tôm, cua, rừng ngập mặn, kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Song, tài nguyên thô không thể tự tạo ra sức cạnh tranh. Để gia tăng giá trị, từng mắt xích sản xuất phải gắn liền với nghiên cứu, công nghệ giống, kiểm soát dịch bệnh, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc”, ông Luân nói.

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ tại Ngày hội khởi nghiệp.

Tại diễn đàn, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đã có những chia sẻ tâm huyết về việc khơi dậy giá trị văn hóa và bản sắc địa phương trong phát triển chuỗi sinh thái bền vững.

Theo ông, đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ việc giải quyết các bài toán sát sườn của người dân như chi phí sản xuất, sinh kế ven rừng và nâng cao năng lực thực chiến cho lực lượng lao động cơ sở.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp.

Gợi mở về thông điệp sự kiện, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: “Con nước mới” mang theo công nghệ, chuyển đổi số, sinh học và đổi mới sáng tạo. Để vươn ra biển lớn, điều cốt lõi là phải mở “dây neo” tư duy, thay đổi cách tiếp cận, mở rộng góc nhìn và thắt chặt kết nối giữa 5 nhà: Người dân - Chính quyền - Doanh nghiệp - Nhà khoa học - Lực lượng trẻ khởi nghiệp.

Giới trẻ tham quan các gian hàng công nghệ.

Trong 2 ngày (30 và 31/10) diễn ra sự kiện, CamaUP’26 quy tụ hơn 100 gian hàng triển lãm cùng chuỗi hoạt động chuyên sâu phong phú: Chung kết NEX 2026 (Next Entrepreneur Experience 2026); Chung kết CAT 2026 (Liên hoan Nghệ thuật sáng tạo và Công nghệ Cà Mau); CiNEC TalkShare với chủ đề “Người trẻ với sáng tạo số”; CamaUP Tech Showcase 2026 và Triển lãm CamaUP Expo 2026.

Ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho biết, sự kiện hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, tạo cầu nối trực tiếp giữa chính quyền, viện trường, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm công nghệ.

Thông qua sự kiện này, Cà Mau tiếp tục khẳng định quyết tâm lấy khoa học công nghệ làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; đồng thời lan tỏa văn hóa khởi nghiệp sâu rộng trong cộng đồng.

Sự kiện sẽ chính thức khép lại sau Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào chiều 31/10.